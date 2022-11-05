通膨問題牽動期中選舉 民主黨恐流失拉美裔票

期中選舉8日登場，多名專家分析，雖然拉丁美洲裔選民大多偏向民主黨 ，但通膨飆升帶來的不安，使得他們的支持度較難預測，通膨問題可能迫使拉美裔選民轉向共和黨 候選人。

法新社報導，選前民調顯示，民眾多半關注通膨問題，而墮胎權、槍枝管制及無證移民 危機等其他議題相形次要。

相關調查指出，超過半數拉美裔選民打算在期中選舉把票投給民主黨，有3成則支持共和黨，比例高於4年前。

加州大學洛杉磯分校（UCLA）拉美裔政策與政治研究所研究主任杜明奎-維列加斯（Rodrigo Dominguez-Villegas）告訴法新社：「對拉美裔選民來說，最重要的是通膨問題，許多人準備給共和黨一個機會。」

不過他也說，目前未發現拉美裔選民一面倒地偏向共和黨的狀況。

他還說：「這對民主黨來說是警訊，如果不能在拉美裔選民中維持支持度，就有可能在關鍵、競爭激烈的選舉中失利。」

他表示，雖然拉美裔向來支持民主黨，但「有一大批搖擺不定的選民」每次選舉都會改變偏好，而共和黨的目標正是他們。

共和黨全國委員會（RNC）西語裔聯絡主任佛羅雷茲（Jaime Florez）說：「拉美裔不是單一龐大的群體。我們有不同的血統、不同的志向和不同的問題。」

佛羅雷茲列舉3個關鍵領域，包括經濟、教育和公共安全，但目前最重要的還是通膨。

他說：「經濟問題會影響我們所有人，與我們的原籍國、語言、甚至經濟狀況無關，因為即使是富人也因股市下挫而損失了巨額資金。」

美國西北大學（Northwestern University）歷史教授卡達瓦（Geraldo Cadava）表示，雖然共和黨在拉美裔支持率方面仍落後民主黨，但在過去幾年有愈來愈多拉美裔轉向支持共和黨，離開了民主黨。

他說，選民動態很複雜，不過部分拉美裔在揚棄民主黨政策的同時，確實被特定的共和黨政策所吸引。

卡達瓦還說，拉美裔愈來愈傾向於限制性的移民改革，包括邊境築牆。

卡達瓦表示，「從歷史上看，例如過去20年或25年中，僅有約15%拉美裔會說他們支持限制性移民改革」，但現在支持率已攀升至36%，「這是相當大的增幅」。