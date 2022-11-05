我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州長霍楚拚連任 訪華埠衝選票…承諾投入資金助社區復興

李修頓法拉盛造勢 誓言整頓治安

通膨問題牽動期中選舉 民主黨恐流失拉美裔票

中央社／華盛頓5日綜合外電報導

期中選舉8日登場，多名專家分析，雖然拉丁美洲裔選民大多偏向民主黨，但通膨飆升帶來的不安，使得他們的支持度較難預測，通膨問題可能迫使拉美裔選民轉向共和黨候選人。

法新社報導，選前民調顯示，民眾多半關注通膨問題，而墮胎權、槍枝管制及無證移民危機等其他議題相形次要。

相關調查指出，超過半數拉美裔選民打算在期中選舉把票投給民主黨，有3成則支持共和黨，比例高於4年前。

加州大學洛杉磯分校（UCLA）拉美裔政策與政治研究所研究主任杜明奎-維列加斯（Rodrigo Dominguez-Villegas）告訴法新社：「對拉美裔選民來說，最重要的是通膨問題，許多人準備給共和黨一個機會。」

不過他也說，目前未發現拉美裔選民一面倒地偏向共和黨的狀況。

他還說：「這對民主黨來說是警訊，如果不能在拉美裔選民中維持支持度，就有可能在關鍵、競爭激烈的選舉中失利。」

他表示，雖然拉美裔向來支持民主黨，但「有一大批搖擺不定的選民」每次選舉都會改變偏好，而共和黨的目標正是他們。

共和黨全國委員會（RNC）西語裔聯絡主任佛羅雷茲（Jaime Florez）說：「拉美裔不是單一龐大的群體。我們有不同的血統、不同的志向和不同的問題。」

佛羅雷茲列舉3個關鍵領域，包括經濟、教育和公共安全，但目前最重要的還是通膨。

他說：「經濟問題會影響我們所有人，與我們的原籍國、語言、甚至經濟狀況無關，因為即使是富人也因股市下挫而損失了巨額資金。」

美國西北大學（Northwestern University）歷史教授卡達瓦（Geraldo Cadava）表示，雖然共和黨在拉美裔支持率方面仍落後民主黨，但在過去幾年有愈來愈多拉美裔轉向支持共和黨，離開了民主黨。

他說，選民動態很複雜，不過部分拉美裔在揚棄民主黨政策的同時，確實被特定的共和黨政策所吸引。

卡達瓦還說，拉美裔愈來愈傾向於限制性的移民改革，包括邊境築牆。

卡達瓦表示，「從歷史上看，例如過去20年或25年中，僅有約15%拉美裔會說他們支持限制性移民改革」，但現在支持率已攀升至36%，「這是相當大的增幅」。

共和黨 民主黨 移民

上一則

裴洛西在丈夫遇襲後首露面發聲 籲選民用投票強化民主

延伸閱讀

黃金周末最後衝刺 拜登赴「民主黨鐵票區」輔選

黃金周末最後衝刺 拜登赴「民主黨鐵票區」輔選
選情3天分析：共和黨奪參院 民主黨眾院也保不住

選情3天分析：共和黨奪參院 民主黨眾院也保不住
新州第3區、第7區國會眾議員選舉 民主黨苦戰

新州第3區、第7區國會眾議員選舉 民主黨苦戰
10月新增26.1萬工作 企業加薪搶人 通膨恐惡化

10月新增26.1萬工作 企業加薪搶人 通膨恐惡化

熱門新聞

馬斯克傳將引進中國工程師，將上海廠的成功複製到加州廠。（路透）

特斯拉上海廠太成功 馬斯克傳將引進200名中國工程師到加州

2022-11-01 23:23
Nelson的兒子Byron說，父親善於操控人，是一個有反社會傾向的人，沒有同情心。（電視新聞截圖）

謀殺徐麗麗 男友被爆反社會傾向劈腿渣男

2022-11-02 20:15
俄勒岡州警方調查一起路怒開槍案件嫌犯，竟然抓到一名市長。圖為示意圖。(Pexels)

俄勒岡警抓夜間路怒開槍嫌犯 竟抓到市長

2022-11-02 15:16
攻擊保羅‧裴洛西(Paul Pelosi)的男子狄帕培(David DePape)是加拿大公民，在美國非法滯留，可能遭到驅逐出境。(美聯社)

國土安全部：攻擊裴洛西丈夫兇嫌非法滯留美國

2022-11-03 09:12
華為公司前財務長孟晚舟。(Getty Images)

WSJ：孟晚舟事件成轉捩點 美中自此邁向全面敵對

2022-10-28 10:15
馬斯克入主一周後，推特告知員工周五開始裁員。(路透)

推特員工加州提告 「大規模裁員」違法 沒在60天前通知

2022-11-04 02:20

超人氣

更多 >
紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事

紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事
金錢糾紛釀1屍2命 餐館華男東主勒死懷孕8個月女友

金錢糾紛釀1屍2命 餐館華男東主勒死懷孕8個月女友
蕭茲見習近平後 中國大手筆下單140架空巴

蕭茲見習近平後 中國大手筆下單140架空巴
網購送貨到家成風潮 Trader Joe's為何敢不這麼做？

網購送貨到家成風潮 Trader Joe's為何敢不這麼做？
台灣志願兵戰死烏克蘭 太太：他很有正義感

台灣志願兵戰死烏克蘭 太太：他很有正義感