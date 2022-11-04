殘障移民入籍豁免 前朝川普嚴苛規定 拜登政府取消

為了給殘障移民 申請入籍提供更多便利，聯邦公民與移民服務局(USCIS)推出多項改革新政策，包括縮短和簡化對殘障人的豁免，免除身體、精神和認知殘障的申請人參加英語和公民知識的考試。

USCIS的改革措施是在數月徵求意見後提出的，基本改變了前朝川普 政府的嚴苛規定，川普政府時期擴大了對殘障移民入籍的要求。

「天主教合法移民網路」的蘿拉·博蒂克(Laura Burdick)長期投身於對殘障人的政策豁免，她說：「USCIS的新舉措對舊政策做出重大修改，顯得更加人道，是朝正確方向邁出一大步。」

申請入籍的移民需要測試英文的閱讀、寫作和理解能力，以及對美國歷史和政府的知識。1994年以來，聯邦政府 允許殘障移民豁免測試。但川普政府2020年將殘障豁免的期限延長近一倍，增加了關於申請人的日常生活、殘障嚴重程度和多久接受一次治療等不必要的複雜問題，如今這些問題都被取消。

USCIS的另一項改革，是允許沒有完成正確豁免手續的殘障移民重新申請，但重新申請的過程簡化，只需提供更新資料即可，而不是全部重填。

博蒂克認為，這些措施將消除障礙，更便於殘障移民入籍。在2021年10月到今年1月的三個月期間，約4萬5000個移民申請了殘障豁免。