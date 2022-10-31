司法部起訴川普違反間諜法？選後60天是「最好時機」

前總統川普。（路透）

聯邦調查局(FBI)8月搜索前總統川普 佛州住宅「海湖莊園」(Mar-a-Lago)，讓外界懷疑司法部的下一步行動；華府共和黨 人評估，司法部長加蘭德(Merrick Garland)將在期中選舉 結束後60天至90天左右起訴川普，因為這是最適宜的時機。

國會山莊報(The Hill)報導，多名共和黨國會議員助理及策士表示，來自民主黨的巨大壓力，最終將迫使加蘭德「很艱難地」採取行動，起訴川普，最有可能的理由是違反「間諜法」(Espionage Act)，將高度機密的政府文件帶回自宅。

共和黨策士韋伯(Vin Weber)表示，若加蘭德決定要起訴川普，最好在期中選舉後盡快宣布，若拖得愈久，就像是「2024年總統選戰已經就緒時，突然投下一顆炸彈」，擾亂拜登、川普及兩黨的步調及進程，不符合各方利益。

前聯邦檢察官羅賓斯(Jeffrey Robbins)也不認為加蘭德會在期中選舉前起訴川普，因為司法部在實務上，不會於選舉前兩到三個月內起訴政治人物，因為這會削弱司法行動的公信力，並影響選舉結果。

羅賓斯表示，期中選舉過後，加蘭德會在條件許可的情況下盡速起訴川普，以盡可能抵禦一些雜音，例如這是在「干預總統大選」之類，儘管這樣的「批評風暴」是「不可避免」的。

包括韋伯在內，許多共和黨人都視起訴川普為「餿主意」，因為此舉會引發「前所未見的問題」，包括激化國內政治動盪，深化分歧程度，而且落入「政治迫害」的口實等。

共和黨人們表示，起訴川普實質上對他有益，例如川普聲望一度低迷，就是因為FBI搜索海湖莊園而有所提振；而刺激川普支持者，反而為他催票的可能性，也是他們相信加蘭德不會拖到2024年大選競選期才起訴川普的原因之一。

川普沒有正式宣布是否參與2024年大選，但一直在此議題上旁敲側擊；例如近期接受訪談時表示，如果他遭到起訴，不會成為角逐總統進程的障礙。