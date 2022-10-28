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期中選舉倒數11天 選舉訴訟百餘件創新高 多為共和黨陣營遞狀

記者顏伶如／綜合報導
距離期中選舉投票日還有十多天，但全國已有超過百件選舉官司先登場，提早投票是引發訴訟的原由之一。圖為印第安納州今年5月初選時使用的「我已提早投票」貼紙。(美聯社)
距離期中選舉投票日還有十多天，但全國已有超過百件選舉官司先登場，提早投票是引發訴訟的原由之一。圖為印第安納州今年5月初選時使用的「我已提早投票」貼紙。(美聯社)

距離期中選舉投票日剩下不到兩周，但全國各地已有百餘件選舉訴訟，創下歷屆選舉選前官司數量最高紀錄；美聯社27日報導，選舉還沒登場就已經向法院遞狀的這些訴訟案件，絕大多數是共和黨陣營針對通訊投票(mail-in voting)、提早投票(early voting)、缺席投票(absentee ballots)、投票方式、投票機、選民登記以及各黨監票員等選務規定的提告。

報導說，今年選舉前就已經出現數量創新高的選舉訴訟，代表著選舉結束後可能還會有更多官司；選舉訴訟的策略源於前總統川普及挺川陣營2020年大選後企圖推翻選舉結果。

報導指出，相較於2020年選舉訴訟多半由欠缺準備的律師領軍，例如前任川普競選團隊律師朱利安尼(Rudy Giuliani)，今年選舉訴訟形式則較有規畫，經費也充裕，訴訟多由共和黨全國委員會(Republican National Committee，RNC)負責操盤，還有重量級法界人士幫忙。

共和黨官員說，正在積極準備透過訴訟要求重新計票、對選舉結果提出質疑，也計畫提出更多選舉官司。

「選務官員司法辯護連線」(Election Official Legal Defense Network)共同主席、共和黨選舉律師金斯柏格(Benjamin Ginsberg)說：「兩黨目前都用選舉弊端訴求全力催票，共和黨主打選舉舞弊話題，民主黨則指稱選民受到迫害，兩邊都正大量興訟，花費可觀。」

報導指出，民主黨在今年期中選舉前的法律手段重點放在讓選民投票更簡便，以及協助曾經被拒絕投票的民眾有機會行使公民權。民主黨法律顧問伊萊亞斯(Marc Elias)與其法律事務所目前負責在全美19州提告的大約40件選舉官司。

伊萊亞斯表示，已經做好萬全準備，面臨選後可能出現的選舉訴訟，特別是某些共和黨候選人已經放話說，如果敗選將拒絕承認選舉結果。

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