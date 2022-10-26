我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

退休金存多少才夠？調查：今年要多準備20%的錢

馬斯克抱大水槽進推特金山總部 銀行匯130億元助收購

期中選舉關鍵喬州 共和黨沃克「逼墮胎」又1女出面指控

記者胡玉立／即時報導
共和黨喬治亞州參議員候選人沃克再被一名女性指控曾逼墮胎，沃克的政見是反墮胎。（美聯社）
共和黨喬治亞州參議員候選人沃克再被一名女性指控曾逼墮胎，沃克的政見是反墮胎。（美聯社）

自稱與喬治亞州共和黨籍聯邦參議員候選人沃克(Herschel Walker)有過六年戀情的「無名女」(Jane Doe)，26日以Zoom會議公開細述沃克1993年如何強迫她墮胎；她說：「沃克是偽君子，不適合成為美國參議員。」

「無名女」透過律師在記者會中舉證照片、酒店收據和沃克親手寫給她的信函及示愛短詩，證明她曾與這位足球傳奇人物戀愛多年，直到1993年她發現自己懷孕，沃克強迫她墮胎並刻意疏遠，她才傷心遠走他鄉。

沃克競選主打嚴格執行「反墮胎」政策，「無名女」表示，「我們不需要美國參議員說一套、做一套。沃克說他反對女性墮胎，卻強迫我墮胎。」

屬於傳統紅州的喬治亞，26日又有一名女性委託律師指控共和黨參議員候選人沃克逼她墮...
屬於傳統紅州的喬治亞，26日又有一名女性委託律師指控共和黨參議員候選人沃克逼她墮胎，成為影響選情重大變數。 （美聯社）

她強調，她並不是要打擊共和黨候選人才站出來，她是獨立選民，曾票投川普；她純粹是因為沃克宣稱他「反墮胎」，並否認另一名指他為她墮胎手術埋單的女性指控；「當我看到他說那名女子說法不實，說他從未在任何卡片或信上簽名『 H』。我知道他說假話，因為他寫給我的信就常署名『H』。」

「無名女」聲稱，當年她住達拉斯，離沃克住處只有幾哩；1987年11月沃克在達拉斯牛仔隊時，她開始與沃克密切交往，每周見面好幾次；她說：「1989年沃克被交易到明尼蘇達維京人隊時，我覺得好像我也被交易了。」1992年6月，當沃克被交易到費城老鷹隊時，他們仍持續交往，她會在比賽時去見他。

「無名女」表示，她覺得兩人交往時都很專情；沃克一再聲稱他打算離婚，還見過她父母多次；「他說打算結束有問題的婚姻。坦白說，我們相愛。」

1993年4月，「無名女」發現自己懷孕了，多次與沃克討論此事，「他鼓勵我墮胎，並給了我墮胎的錢。」她去了達拉斯一家診所，覺得自己辦不到、流淚離去；「當我告訴沃克此事，他很不高興，第二天他開車送我去診所墮胎，在車裡等了幾小時，然後送我去拿處方藥和用品，再開車送我回家。」

沃克26日競選時回應「無名女」指控說：「我受夠了這種蠢事。我已告訴人們這是謊言，我不會隨之起舞。」沃克10月稍早也曾斷然否認另一女性指他曾要她墮胎；他說：「我說那是個謊言，我不會退縮。」

沃克期中選舉能否獲勝，對共和黨關係重大；過去一直是紅州的喬治亞州，2020年總統大選及兩次參院決選，均被民主黨人轉紅為藍。

墮胎 共和黨 參議員

上一則

媒體影響式微…報紙「背書候選人」反疏離更多讀者

延伸閱讀

期中選舉共和黨若勝出 對中與對烏政策料不變

期中選舉共和黨若勝出 對中與對烏政策料不變
期中選舉 紅潮猛攻經濟、通膨問題 民主黨優勢州陷防守

期中選舉 紅潮猛攻經濟、通膨問題 民主黨優勢州陷防守
安蒂奧克市長遭重拳擊胸 受驚嚇幸未重傷

安蒂奧克市長遭重拳擊胸 受驚嚇幸未重傷
喬治亞州提前投票 選民異常踴躍 排隊30分鐘

喬治亞州提前投票 選民異常踴躍 排隊30分鐘

熱門新聞

去年全美消費者投訴網路犯罪受害損失逾4億2900萬元，這些騙局平均損失30萬元。(Getty Images)

「去沙龍嗎」華婦遇殺豬盤痛失166萬 美去年網騙逾4億

2022-10-20 21:53
華盛頓州韓裔女子安英淑(右)在一處樹林遭分居丈夫安蔡景(左)活埋數小時，最終從坑洞逃出獲救。(KIRO7電視截圖)

贍養費談不攏 遭丈夫活埋數小時 華州韓裔女幸運逃脫 報警逮人

2022-10-22 10:43
普林斯頓大學教授謝宇。（百度百科）

調查：至少1400名駐美華人科學家去年轉至中國大學

2022-10-20 10:45
社安金工作點數(Work Credit)規定2023年將有調整，從1510元薪水換取點數1點的現行規定，改為1640元薪水才能換取一點。(Getty Images)

社安金工作點數 將調為1640元換取1點

2022-10-20 09:07
天使投資人Balaji Srinivasan稱加州的建設速度比中國慢100倍，得到馬斯克留言回覆「沒錯」。（取自推特）

加州的建設速度比中國慢了100倍 馬斯克：沒錯

2022-10-20 10:24
密蘇里州聖路易市24日爆發校園槍案，一名男子手持長槍闖入中央視覺暨表演藝術高中殺害兩人，後來與學校警衛和警察展開槍戰而被擊斃。圖為驚嚇的學生拭淚。（美聯社）

「你們都得死」密蘇里州聖路易高中槍案 3死6傷

2022-10-24 21:09

超人氣

更多 >
媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席

媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席
翻文件起爭執？胡錦濤20大提早離場「較早畫面」曝光

翻文件起爭執？胡錦濤20大提早離場「較早畫面」曝光
8月房價降溫 11年之最 美西城市跌幅最大

8月房價降溫 11年之最 美西城市跌幅最大
35歲華女 紐約法拉盛跳樓身亡 疑有抑鬱症

35歲華女 紐約法拉盛跳樓身亡 疑有抑鬱症
英媒：習連任 中富豪急拋產外逃 上海豪宅大跌4成

英媒：習連任 中富豪急拋產外逃 上海豪宅大跌4成