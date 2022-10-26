期中選舉關鍵喬州 共和黨沃克「逼墮胎」又1女出面指控

共和黨喬治亞州參議員候選人沃克再被一名女性指控曾逼墮胎，沃克的政見是反墮胎。（美聯社）

自稱與喬治亞州共和黨 籍聯邦參議員 候選人沃克(Herschel Walker)有過六年戀情的「無名女」(Jane Doe)，26日以Zoom會議公開細述沃克1993年如何強迫她墮胎 ；她說：「沃克是偽君子，不適合成為美國參議員。」

「無名女」透過律師在記者會中舉證照片、酒店收據和沃克親手寫給她的信函及示愛短詩，證明她曾與這位足球傳奇人物戀愛多年，直到1993年她發現自己懷孕，沃克強迫她墮胎並刻意疏遠，她才傷心遠走他鄉。

沃克競選主打嚴格執行「反墮胎」政策，「無名女」表示，「我們不需要美國參議員說一套、做一套。沃克說他反對女性墮胎，卻強迫我墮胎。」

屬於傳統紅州的喬治亞，26日又有一名女性委託律師指控共和黨參議員候選人沃克逼她墮胎，成為影響選情重大變數。 （美聯社）

她強調，她並不是要打擊共和黨候選人才站出來，她是獨立選民，曾票投川普；她純粹是因為沃克宣稱他「反墮胎」，並否認另一名指他為她墮胎手術埋單的女性指控；「當我看到他說那名女子說法不實，說他從未在任何卡片或信上簽名『 H』。我知道他說假話，因為他寫給我的信就常署名『H』。」

「無名女」聲稱，當年她住達拉斯，離沃克住處只有幾哩；1987年11月沃克在達拉斯牛仔隊時，她開始與沃克密切交往，每周見面好幾次；她說：「1989年沃克被交易到明尼蘇達維京人隊時，我覺得好像我也被交易了。」1992年6月，當沃克被交易到費城老鷹隊時，他們仍持續交往，她會在比賽時去見他。

「無名女」表示，她覺得兩人交往時都很專情；沃克一再聲稱他打算離婚，還見過她父母多次；「他說打算結束有問題的婚姻。坦白說，我們相愛。」

1993年4月，「無名女」發現自己懷孕了，多次與沃克討論此事，「他鼓勵我墮胎，並給了我墮胎的錢。」她去了達拉斯一家診所，覺得自己辦不到、流淚離去；「當我告訴沃克此事，他很不高興，第二天他開車送我去診所墮胎，在車裡等了幾小時，然後送我去拿處方藥和用品，再開車送我回家。」

沃克26日競選時回應「無名女」指控說：「我受夠了這種蠢事。我已告訴人們這是謊言，我不會隨之起舞。」沃克10月稍早也曾斷然否認另一女性指他曾要她墮胎；他說：「我說那是個謊言，我不會退縮。」

沃克期中選舉能否獲勝，對共和黨關係重大；過去一直是紅州的喬治亞州，2020年總統大選及兩次參院決選，均被民主黨人轉紅為藍。