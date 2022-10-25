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不只晶片 共和黨眾議員促審查中國在美交易

編譯簡國帆／綜合外電
美國國會議員呼籲政府當局應嚴加檢視中國在美國的各項交易，包括鐵路和農地的投資與收購案等。(美聯社)
美國國會議員呼籲政府當局應嚴加檢視中國在美國的各項交易，包括鐵路和農地的投資與收購案等。(美聯社)

在美國加強對中國管制晶片出口後，美國國會議員呼籲政府當局也應嚴加檢視中國在美國的各項交易，包括鐵路和農地的投資與收購案等。

共和黨籍的美國聯邦眾議院運輸與基礎建設委員會主席Peter DeFazio上月敦促當局，應更嚴格檢視中國國營企業對美國鐵路的收購交易，他在致函美國聯邦交通運輸局（FTA）的信中指出，「強大的美國運輸製造業所面臨的其中一個最大威脅，就是中國國營與國家支持企業的掠奪增加」。

Peter DeFazio呼籲當局調查中國中車和美國鐵路營運業者之間的交易，是否會傷害美國製造商；中國中車已在波士頓和洛杉磯等地拿下好幾份合約。

中國國營企業對美國土地的收購，也正引發愈來愈高的憂慮。共和黨籍的眾議員Michael McCaul等上百位議員也在10月1日敦促美國政府檢視近年這類暴增的交易。

美國前總統川普2018年簽署一項法律，擴大美國外資投資委員會的權限。之前的行政命令已限制軍事基地和其他敏感地區周邊的土地購買交易，現在國會議員希望擴大立法，建立更嚴格的限制。

現任總統拜登的領導的政府正尋求加強管控美國對中國的投資，卻出現一些反對聲浪，批評人士認為，限制美企對陸投資，將弱化在面對國際對手時的競爭力。

但抗拒力道正在減弱，過去抗拒這類限制的參議院銀行委員會成員Pat Toomey（共和黨籍），在9月底的聽證會上說，若有證據顯示這些投資威脅美國國家安全，那麼不會堅定反對這類限制，但這種限制應該頂多只適用於美國對中國實體的直接投資，而這些中國實體主要從事某種技術的製造、生產、開發或測試。

投資 共和黨 拜登

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