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川普控2020大選舞弊 法官：他明知消息不正確

中央社／華盛頓19日綜合外電
前總統川普。（美聯社）
前總統川普。（美聯社）

加州聯邦法官今天表示，前美國總統川普曾簽署1份宣誓聲明，聲稱2020年大選訴訟中的舞弊數字是正確的，儘管他已被告知這些數字並不正確。

美國地方法院法官卡特（David Carter）披露，要求律師伊斯特曼（John Eastman）向調查2021年1月6日川普支持者攻擊美國國會大廈的國會委員會提供更多電子郵件。

川普在2020年大選敗下陣，輸給民主黨籍對手拜登後，他與盟友採取法律行動，企圖推翻選舉結果，伊斯特曼當時是川普的律師之一。

川普和伊斯特曼的代表並未立即回應置評要求。

卡特今天表示，川普在指控喬治亞州1個郡計票不當時，「簽署了一份驗證宣誓聲明」，表示據他所知和所信，這些舞弊數字是「真實且正確」或「被認為是真實且正確」。

卡特寫道：「這些電郵顯示，川普總統明知選舉舞弊訴訟中的具體數字是錯誤的，卻仍繼續在法庭和公眾面前宣傳這些數字。」

卡特先前裁定，伊斯特曼和川普試圖向時任副總統彭斯（Mike Pence）施壓以阻撓國會，這可能犯下重罪。

卡特曾下令伊斯特曼向國會委員會提供超過200封電子郵件，在那之前，伊斯特曼拒絕傳票，並且聲稱這些通信享有特權得以免除。

卡特發現，有4封電郵顯示伊斯特曼和其他律師表示，提起訴訟的「主要目標」是延遲國會對2020大選結果的認證。

他說，另外4封電郵「證實川普總統和他的律師為了延遲1月6日的表決，而對聯邦法院提出虛假訴訟。」

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