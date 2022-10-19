潘斯暗批川普：共和黨民粹崛起、保守派成普亭辯護士

前副總統潘斯19日在保守派智庫「傳統基金會」發表演說時暗批前總統川普。（美聯社）

前副總統潘斯(Mike Pence)警告共和黨 內日益增長的無原則民粹主義浪潮以及「(俄羅斯總統)普亭 的辯護士」。

在距離期中選期不足一個月，潘斯19日在華盛頓保守派智庫「傳統基金會」發表演說時暗批前總統川普 ，指出黨內傳統保守派與新一代的民粹主義候選人之間日益擴大的鴻溝，在一定程度上是由川普所導致。共和黨的面貌早已因為川普而大變。

潘斯說，共和黨領導層今天正處於新時代的風口浪尖，因此有必要制定一個不會過於偏離基本的路線，「我們的(保守派)運動絕不能放棄對安全、小政府、自由和生命的基本承諾，也不能被無原則的民粹主義所誤導，因為這與我們最古老的傳統和最珍視的價值觀無關。」

他又說，共和黨必須保持強大的國防、小政府及傳統的道德價值觀。

為此潘斯大力抨擊黨內推行更加孤立外交政策的人，尤其當涉及俄羅斯向外侵略問題上。

潘斯指出儘管黨內愈來愈大聲的唱和，加上一些新聲音，讓人脫離更廣闊的世界，但綏靖政策在歷史上從來不會奏效。他說現在比以往任何時候都更需要保守派運動，繼續讓美國擔當自由世界領袖及美國價值觀先鋒的角色。

這位前副總統又指責那些為俄羅斯總統普亭辯護的人，認為保守派必須明確說明，普亭必須停止侵略烏克蘭，普亭必須為此付出代價。他指出，保守派運動裡沒有為普亭辯護的空間，只有擁護自由者的空間。

潘斯的演講主要是進一步闡釋他今年4月所發表的保守派「自由議程」(Freedom Agenda)，這個議程著眼於未來，既是共和黨人的具體政策計畫，也是對川普的含蓄批評，為美國民眾提供了一個明確的選擇，而不是川普那樣繼續糾纏於2020年的大選。潘斯也認為，全國的保守派可以團結在這個議程周圍，阻止總統拜登及進步派政策導致美國進一步衰落和衰退。

潘斯這段時間一直在全國各地為共和黨期中選舉候選人助選，也為他自己潛在的2024年總統競選奠定基礎。