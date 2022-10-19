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拜登又出糗 照讀稿機念網址 連標點符號都拼出來

編譯徐榆涵／即時報導
美國總統拜登。(路透)
美國總統拜登。(路透)

美國總統拜登近日演講又出包，在一場記者會上，他完全照著讀稿機唸，在公布學生貸款詐騙舉辦網站網址時，不慎連標點符號都拼出來，引發外界熱議。

紐約郵報報導，拜登17日在一場記者會上，宣布為年收入低於12萬5000美元的人推出一個線上學貸申請網站，可以獲得最多1萬美元的減免，同時也公布學貸詐騙舉報網站「reportfraud.ftc.gov」，他表示，「如果你接到任何可疑電話，請透過舉報來告訴我們，ReportFraud、DOT（點）、FTC dot（點） gov」，連網址的標點符號「dot（點）」都拼出來。

演劇演員楊恩（Tim Young）發推文說，「拜登已經在神遊了，他會照著眼前的讀稿機唸出所有單字。」

拜登 詐騙 貸款

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