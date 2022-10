拜登又出糗 照讀稿機念網址 連標點符號都拼出來

美國總統拜登 近日演講又出包,在一場記者會上,他完全照著讀稿機唸,在公布學生貸款詐騙 舉辦網站網址時,不慎連標點符號都拼出來,引發外界熱議。

紐約郵報報導,拜登17日在一場記者會上,宣布為年收入低於12萬5000美元的人推出一個線上學貸申請網站,可以獲得最多1萬美元的減免,同時也公布學貸詐騙舉報網站「reportfraud.ftc.gov」,他表示,「如果你接到任何可疑電話,請透過舉報來告訴我們,ReportFraud、DOT(點)、FTC dot(點) gov」,連網址的標點符號「dot(點)」都拼出來。

演劇演員楊恩(Tim Young)發推文說,「拜登已經在神遊了,他會照著眼前的讀稿機唸出所有單字。」

Biden is so gone that he will literally read ANY WORDS they put on the teleprompter in front of him. 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️



"reportfraud D-O-T F-T-C dot gov" pic.twitter.com/jDRIPq5fw0