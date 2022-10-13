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川普妨礙司法？CNN：證人供稱受指示搬動海湖莊園文件箱

編譯周辰陽／即時報導
美國前總統川普，攝於12日。（美聯社）
美國前總統川普，攝於12日。（美聯社）

前總統川普的一位雇員據報告訴聯邦調查局（FBI），在川普律師團收到了歸還佛州海湖莊園任何保密文件的傳票後，就在川普的指示下，將裝著文件的箱子從地下儲藏室搬到他的住所。

熟知證人供述的消息人士告訴CNN，FBI還掌握可見到一名職員將箱子搬出儲藏室的監控影像。

FBI探員8月前往海湖莊園執行搜索令，並扣押了數千分文件，其中包括約100分標註為保密，還向川普集團發出傳票，要求交出監控影像。司法部則在8月30日提交的法院文件指出，作為「妨礙」FBI偵查川普可能不當處理保密資料行動的一環，放在海湖莊園的保密文件可能自一處儲藏室「藏匿與移走」。

據報導，這位雇員在海湖莊園工作，正跟美國司法部合作，並曾接受聯邦探員的多次偵訊。消息人士透露，證人一開始否認在海湖莊園處理敏感文件或箱子，但FBI發現的證據促使調查人員回頭去找該證人，證人也修改供詞，稱川普給了搬動箱子的指示。

據報導，華盛頓郵報率先披露這個新聞。NBC新聞聯繫FBI了與美國司法部，但兩個機構都婉拒評論。

此前新聞指有關單位正在調查川普的一系列可能罪行，包括妨礙司法、破壞政府紀錄與保密資訊處理不當等。CNN指該證人對川普在傳票於5月送達後行動的供述，再加上FBI掌握的影像，可能成為聯邦刑事調查行動的關鍵。路透在報導認為，這代表了迄今一些最有力的已知證據，指向川普可能妨礙司法。

川普 FBI 司法部

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