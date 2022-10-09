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威斯康辛州興訟阻學貸減免 聯邦地院駁回：原告不具提訟地位

編譯洪毅／綜合8日電
圖為柏克萊加州大學校園。(美聯社)
圖為柏克萊加州大學校園。(美聯社)

拜登總統宣布學貸減免政策引來正反不一的評價，部分民眾、團體及地方政府還在法院興訟，試圖阻止政策施行；不過設在威斯康辛州東區的聯邦地院於上周駁回一宗由當地納稅人協會提出的訴訟，理由是不具提起這類訴訟的地位。

華盛頓時報(Washington Times)報導，這宗訴訟4日由布朗郡納稅人協會(Brown County Taxpayers Association)提出；該協會主張，學貸減免政策牴觸憲法三權分立的原則。

該協會表示，學貸減免政策將部分稅金用於其他群體，如同「喬治三世時期的印花稅法的現代版本」，在欠缺民眾代議士參與的情況下濫徵、濫用稅金；此外，興訟因由特別提到要「促進族群平等」，指依憲法第五修正案一視同仁保護納稅人，但學貸減免政策牴觸修正案。

該協會表示，他們屬於學貸減免政策的受害者，因為他們要為該「非法」政策的1兆元成本埋單；國會預算處(Congressional Budget Office)估計，學貸減免政策的成本為4000億元。

但是法官格里斯巴赫(William Griesbach)6日駁回協會的訴訟，理由是納稅人不自動擁有興訟地位，阻擋可能致加稅的政府開支計畫；此外，就算原告有資格興訟，因為無法自證因政策而受到無法彌補的傷害，法院也不能確定原告尋求的救濟是否合宜。

拜登9月宣布學貸減免政策，為年收入12萬5000元以下民眾取消最高1萬元學貸，只是要以公家學貸為限；若是裴爾助學金(Pell Grants)領取者，取消的學貸至多可達2萬元。

此政策引來正反不一的評價，阿肯色、愛阿華、堪薩斯、密蘇里、內布拉斯加、南卡羅來納六個共和黨主政州已提起訴訟，指控總統塗消特定民眾貸款為無法律基礎的濫權。

一位印第安納州的公益律師也提起訴訟，指部分州政府會將債務減免視為所得而須納稅，因此施行學貸減免政策，會增加一些人應納州稅的負擔，聯邦政府已屬違法越權。

拜登 貸款 預算

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