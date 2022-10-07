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賀錦麗車隊車禍 特勤局吃案？ 僅回報領隊車「機械故障」

編譯郭宣含／綜合6日電
副總統賀錦麗車隊3日上午在華府一處封閉路段發生車禍，無人員受傷，但特勤局僅回報領隊車出現「機械故障」。圖為賀錦麗去年訪問加州降落機場後，準備搭車。(Getty Images)
副總統賀錦麗車隊3日上午在華府一處封閉路段發生車禍，無人員受傷，但特勤局僅回報領隊車出現「機械故障」。圖為賀錦麗去年訪問加州降落機場後，準備搭車。(Getty Images)

華盛頓郵報(WP)報導，兩名消息人士指出，副總統賀錦麗(Kamala Harris)的車隊3日上午在華府一處封閉路段發生車禍，無人受傷，但美國特勤局(US Secret Service)僅回報領隊車出現「機械故障」，令正、副總統擔心特勤局過去曾多次試圖隱瞞出狀況的情況。

華郵引述消息人士報導，3日上午10時20分，負責載送賀錦麗的特勤局幹員駕駛的休旅車，在霧谷(Foggy Bottom)附近撞到隧道路邊，力道大到需要換輪胎，整個車隊也因此停下。

事故後賀錦麗不得不由改搭另一輛車，幹員才能將她安全送回白宮。由於該路線是常走路線，加上載送正、副總統的幹員須接受高度訓練，這讓許多特勤局幹員甚至是賀錦麗質疑怎麼會發生這類事故。

華郵指出，特勤局在通報高層車隊延誤的正式電子訊息中，未能說明這起事故的關鍵細節。根據華郵看到的通知內容，特勤局維安情報單位回報領頭車出現「機械故障」，因此在預定返回白宮的行程中，必須改安排其他車載賀錦麗回白宮。

消息人士表示，特勤局局長金‧齊特爾(Kim Cheatle)3日下午才收到其他幹員訊息，得知事件未獲正確回報。華郵指出，其實賀錦麗和許多負責她維安的特勤局幹員都知曉此事。

特勤局發言人古利耶米(Anthony Guglielmi)表示，這名駕駛將方向盤轉過頭導致這起意外，駕駛和賀錦麗均未受傷，安全抵達白宮。

古利耶米表示，幹員一開始未在警報書中詳細告知副總統車隊延誤的主因，但事後當面向其長官簡報；他說醫療人員在白宮為賀錦麗檢查，確保她未受傷。

賀錦麗車隊堵在隧道口的影片3日傍晚開始在TikTok出現，疑似由鄰近一棟高樓的民眾拍攝。

特勤局有一長串掩蓋錯誤和不當行為的前科，最高層長官經常掩蓋負責總統維安時的弱點和失敗；例如特勤局2011年就白宮槍擊案誤導大眾和第一家庭，稱有一群幫派互相開槍，但最後發現槍手試圖行刺當時的總統歐巴馬。

賀錦麗 白宮 華郵

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