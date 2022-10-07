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佛州勘災互相恭維 拜登：他做得很好 德桑提斯：感謝總統幫忙

編譯彭尚興／綜合6日電
拜登總統(右一)5日前往佛州，在州長德桑提斯(左二)的陪同下探視伊恩風災受創民眾，兩人的互動良好。圖為德桑提斯向拜登夫婦說明災情，左為州長夫人凱西‧德桑提斯。（美聯社）
拜登總統(右一)5日前往佛州，在州長德桑提斯(左二)的陪同下探視伊恩風災受創民眾，兩人的互動良好。圖為德桑提斯向拜登夫婦說明災情，左為州長夫人凱西‧德桑提斯。（美聯社）

佛羅里達州長德桑提斯(Ron DeSantis)向來以直言敢衝著稱，抨擊拜登總統的政策更是不遺餘力，所以當拜登5日前往佛州，在德桑提斯的陪同下探視伊恩颶風風災受創民眾的時候，兩人的互動格外引人關注；華盛頓郵報報導，當天兩人都表現得相當具有政治家風度，還彼此恭維了一番。

當被記者問到德桑提斯的救災表現時，拜登直接回答說「我認為他做得很好。」德桑提斯則稱讚對方是可敬的合作夥伴，「我要感謝拜登總統。我們很幸運能得到白宮和聯邦急難管理署(FEMA)的良好合作」。

報導指出，這兩位相差35歲、不同世代政治人物的群眾魅力差異明顯，44歲的德桑提斯講話時手勢豐富，聲音有力；79歲的拜登身為老練的政治家，則似乎更懂得如何安撫悲傷民眾的訣竅。拜登在慰問風災倖存者和地方政府官員時，脫掉西裝外套，摘了太陽眼鏡，誠懇地握住每一雙手。有一幕，拜登用手臂摟住一位婦女肩膀，這位女士立刻對總統回以擁抱。

德桑提斯作為有意角逐2024年總統大選共和黨內提名的年輕州長，過去在攻擊總統的移民和氣候政策時向來砲火猛烈，甚至威脅要用飛機滿載非法移民送到拜登的老家德拉瓦州。

如今這場國家級的災難卻提供了雙方緩和氣氛的機會。德桑提斯想要藉此機會，改變以往好鬥的形象，證明自己也有成為總統的大格局。「你們可以發現一件事，我們回應災情需求時，排除了官僚程序。」在德桑提斯發言感謝拜登之前，也不忘先吹捧一下自己。

在場面話底下，拜登和德桑提斯其實也都有各自的盤算；拜登以伊恩颶風為例，再度推銷他的基礎建設法案和對抗氣候變遷的環境政策。「這場風災終於止住了關於究竟是否有氣候變遷這回事以及我們是否要採取行動的討論，」

拜登說這段話時，德桑提斯就坐在台下，但他也不甘示弱，表示要減少政府體系的繁文縟節，呼籲更多的私人慈善捐款投入災後重建，以減少對政府補助的依賴。

拜登 德桑提斯 非法移民

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