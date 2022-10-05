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政治放一邊 拜登佛州勘災 讚德桑提斯風災處理表現

編譯柯立偉／綜合5日電
拜登總統(右)5日赴佛州邁爾斯堡，勘察伊恩颶風災情，承諾糾集聯邦政府力量協助重建，共和黨籍佛州州長德桑提斯(左)隨行。(路透)
拜登總統(右)5日赴佛州邁爾斯堡，勘察伊恩颶風災情，承諾糾集聯邦政府力量協助重建，共和黨籍佛州州長德桑提斯(左)隨行。(路透)

近年最強颶風伊恩(Ian)肆虐佛羅里達州，使當地蒙受巨大財產損失；拜登總統5日赴佛州邁爾斯堡(Fort Myers)勘災，慰問災民，並承諾集聚聯邦政府力量協助重建；有可能2024年出馬競選總統，成為拜登連任競選對手的共和黨籍佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)隨行。

拜登盛讚德桑提斯在此次風災中的表現，他說：「我們有南轅北轍的政治理念，但仍然密切合作；就本次風災危機處理的議題，我們的步調完全一致，沒有任何區別。」

拜登總統(前左一)5日赴佛州邁爾斯堡，勘察伊恩颶風災情，承諾糾集聯邦政府力量協助...
拜登總統(前左一)5日赴佛州邁爾斯堡，勘察伊恩颶風災情，承諾糾集聯邦政府力量協助重建，共和黨籍佛州州長德桑提斯(前左二)隨行。(美聯社)

即使兩人就許多內政問題如移民和疫情處理等有重大歧見，拜登保證會協助佛州盡速災後重建；拜登說：「今天我們只有一件事要做，就是確保佛州所有人可以獲得需要的一切，以完全、徹底地復元；或許這需要很長的時間，但我希望重建之路上不會有任何阻礙，我們永遠與佛州站在一起。」

據悉拜登行前已與德桑提斯通過至少三次電話，協調行程、災後重建及聯邦如何援助的問題，拜登抵達後也與德桑提斯連袂在災區視察，與部分災民見面並當面承諾災損由政府負擔。

拜登總統(右三)5日赴佛州邁爾斯堡，勘察伊恩颶風災情，慰問災民，承諾糾集聯邦政府...
拜登總統(右三)5日赴佛州邁爾斯堡，勘察伊恩颶風災情，慰問災民，承諾糾集聯邦政府力量協助重建，共和黨籍佛州州長德桑提斯(右二)隨行。(Getty Images)

在拜登出發前往佛州前，白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)表示，總統此行重點是「勘災」，希望外界不要過多地關注拜登與德桑提斯相異的政治立場；此立場獲得兩黨一致認同，佛州共和黨支持者劉克斯(Jeff Rioux)說：「我們歡迎拜登來訪，世界需要看看這裡發生了什麼，提供我們一些幫助；很多時候我們必須把政治放一邊，因為歸根結柢我們都是美國人。」

此次風災造成260萬人受斷水斷電影響，因風火而死亡的84人中，有75人在佛州；雖然已有97%的佛州家庭恢復供電，但救援物資仍未悉數到位；聯邦急難管理署(FEMA)署長荻恩‧克薇爾(Deanne Criswell)表示，災後重建成本巨大；她說：「或許會花到數十億元以上，這是我們多年來遇到成本最高昂的自然災害。」

拜登 佛州 德桑提斯

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