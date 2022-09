拜登講錯話隔1天 賀錦麗口誤美國跟「北韓共和國」結盟

美國副總統賀錦麗 29日訪問南韓 ,並在參訪南北韓 非軍事區(DMZ)時發表講話,試圖重申華府對首爾的安全承諾,卻口誤讚揚美國「跟北韓共和國(Republic of North Korea)的同盟」。

根據今日美國報的報導及福斯新聞的影像,賀錦麗開始發表講話時說道,「美國有著一個非常重要的關係,就是跟北韓共和國的同盟,這是個強大與持久的聯盟」。

雖然賀錦麗沒有立刻自我糾正,但她隨後以北韓正式國名「朝鮮民主主義人民共和國」的英文縮寫「DPRK」稱呼平壤當局,並且讚揚美國在北韓帶來威脅之際,對南韓國防有著「鋼鐵般堅定」(Ironclad)的承諾。賀錦麗說,她在會晤南韓總統尹錫悅時表示,「我們在這一點是一致的」,稱「我們美國與南韓的共同目標就是朝鮮半島的完全無核化」。

從白宮事後發布的逐字稿可見,「Republic of North Korea」的「North」已被畫上刪除線。

美國副總統賀錦麗29日參訪南北韓非軍事區(DMZ)時發表講話,口誤讚揚美國「跟北韓共和國的同盟」,白宮事後發布逐字稿可見到「North」已被畫上刪除線。(網頁截圖)

今日美國報指出,就在賀錦麗口誤的前一天,美國總統拜登同樣犯了口誤,在演講時詢問早在8月死於車禍的聯邦眾議員瓦洛斯基(Jackie Walorski)是否有在現場。白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)事後被再三追問此事,但始終堅持否認拜登當時有說錯話。

KAMALA HARRIS: "The United States shares a very important relationship, which is an alliance with the Republic of North Korea." pic.twitter.com/H2dI5UYOlo