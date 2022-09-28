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修選舉計算法 麥康諾挺

記者顏伶如／綜合報導
參院共和黨領袖麥康諾(左)27日表態將「光榮地支持」修改選舉法規立法後，1887年制訂的「選舉計算法」修法幾成定局。圖為麥康諾與參院共和黨籍同僚薛爾比交談。(美聯社)
參院共和黨領袖麥康諾(左)27日表態將「光榮地支持」修改選舉法規立法後，1887年制訂的「選舉計算法」修法幾成定局。圖為麥康諾與參院共和黨籍同僚薛爾比交談。(美聯社)

聯邦參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)27日表示，他將「光榮地支持」修改選舉法規的立法；2021年1月國會暴動發生後，部分國會議員推動修法，希望修改訂定於19世紀的古老條文，避免有心人士企圖推翻選舉結果的事件重演，麥康諾的表態確認了修改選舉法規已經獲得兩黨共識。

兩黨成員組成的參院協商小組今年7月底達成協議，提案修改1887年「選舉計算法」(Electoral Count Act，ECA)，釐清條文內容的模糊空間。「選舉計算法」與美國憲法為各州以及國會如何確認選舉人票結果、如何確認總統選舉勝選者訂定規範。

南北戰爭後通過立法的「選舉計算法」，允許國會議員對總統大選結果提出異議。川普陣營企圖援引「選舉計算法」條文漏洞，策動在2021年1月6日國會確認選舉人票結果當天，透過主持會議的副總統潘斯推翻拜登勝選的結果，但潘斯並未配合要求。國會確認選舉人票結果當天，挺川群眾攻占國會大廈，釀成國會暴動事件。

麥康諾27日說，關於國會計算總統大選選舉人票的程序，法律條文是在135年前寫的。他說，2021年1月6日發生的混亂狀況，凸顯了更新法律規章的必要性。

麥康諾發言結束後，參院規則委員會(Senate Rules Committee)以14票對1票表決通過「選舉計算法」修法提案交付全院表決。根據參院議程，提案可望在今年11月期中選舉之後投票。

在27日參院規則委員會表決中，唯一一張反對票來自共和黨德州參議員克魯茲(Ted Cruz)。去年國會為拜登確認選舉人票勝選結果時，克魯茲也是兩名起立反對的參議員之一。

兩黨參議員組成的協商小組希望能在年底之前完成修法表決，以便新法能在下次總統大選前生效。

參院 麥康諾

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