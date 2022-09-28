國會暴動調查聽證會 近尾聲

眾院國會暴動調查委員會的公聽會接近尾聲，原本擬於28日舉行的聽證會，因伊恩颶風來襲而延期。圖為委員會前幾場聽證會現場。(美聯社)

經過暑期休會之後，眾院 國會暴動調查委員會針對前總統川普 涉嫌推翻2020年總統大選結果的調查即將恢復，也已進入收尾階段，原本預定28日透過電視實況轉播的聽證會，卻因伊恩颶風將侵襲佛州而延後舉行。

上一場公聽會於7月底舉行後，調查委員會持續詢問證人、搜集資料，並且尋找川普陣營在數個月期間企圖推翻選舉結果的新證據。調查委員會成員指出，就在今夏共計八場公聽會即將結束之際，陸續仍有新證人出面提供訊息。

華爾街日報報導，調查委員會可能在下一場公聽會上秀出負責為川普及前副總統潘斯提供維安的美國特勤局(US Secret Service)提供的最新資料。今年7月間，特勤局將1萬多份文件交給國會暴動調查委員會。

眾院國會暴動調查委員會副主席、共和黨籍懷俄明州聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)24日在德州參加活動時表示，委員會共計收到80多萬頁的特勤局資料，其中包括電郵以及其他文件。

錢尼說：「我們將為美國人民呈現新訊息及新證據。」她表示，特勤局官員其實一直沒有對調查委員會吐實，「有關這方面的問題，社會大眾接下來將會知道更多」。

司法部 對於川普是否涉入策動國會暴動的調查行動，近來也有加強力道跡象；過去幾周檢察官已發出數十張傳票，收到傳票的對象則為與川普企圖推翻選舉結果有關的親川普人士。

截至目前，因參加國會暴動而遭司法部起訴的被告已超過870人。