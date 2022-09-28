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加州團體提告 控學貸寬免無法律根據

記者張聲肇／綜合報導
加州「太平洋法律基金會」認為拜登總統的學貸寬免政策無法律根據，反而讓受惠者增加州稅負擔， 因此在印第安納州提出訴訟。圖為柏克萊加州大學學生進出學校。(美聯社)
加州「太平洋法律基金會」認為拜登總統的學貸寬免政策無法律根據，反而讓受惠者增加州稅負擔， 因此在印第安納州提出訴訟。圖為柏克萊加州大學學生進出學校。(美聯社)

加州「太平洋法律基金會」27日說，拜登總統的學生貸款寬免政策無法律根據，受惠者的州稅會增加， 因此向印第安納州聯邦法院提告。

有數州打算對學貸獲減免的人徵收「受益稅」，印第安納州是其一。

太平洋法律基金會的宗旨是提倡個人自由以及三權分立，為雷根1970年代擔任州長時的幕僚所創設；基金會的律師克拉肯柏格(Caleb Kruckenberg)說，國會並沒有授權行政部門單方面取消學生貸款，未經過法律的授權，以「發布新聞稿」的方式制定政策，是「不合法」的。

基金會請印州公益律師蓋瑞森(Frank Garrison)擔任原告，蓋瑞森自己的學貸，根據公務員學貸寬免辦法，連申請都不用提出，就可以不用償還，因為教育部有他的收入資料。

他在訴狀中表示，根據白宮公布的學貸減免辦法，他自己還有2萬元欠款將自動被注銷，卻立即欠印第安納州一筆稅金。根據白宮公布的辦法，像他這樣被免掉學貸的受惠者，不必為這筆獲益金額繳稅。

訴狀說，六州數百萬同樣情況的人，從此就不能接受其他的優惠，反而要接受一次「額外」的處罰。阿肯色、加州、明尼蘇達、密西西比、北卡羅來納和威斯康辛州的現行法律規定，拜登計畫的受惠者須向州政府繳納相關的收益稅。

白宮發言人尚皮耶說，不願接受減免的人，可以選擇「不參加」這項計畫。但白宮自己宣布過，約800萬人不必申請就可獲得減免。

白宮認為這件官司「毫無根據」，稱反對者想盡辦法也要阻擋這個政策，而這一政策明明就可為辛勤謀生的家庭提供適時也必要的幫助。

白宮 印第安納州 拜登

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