力拚期中選舉 民主黨將「墮胎」升級為「自由」議題

西維州的民主黨(右)與共和黨代表(左)7月在西維州首府查爾斯頓的議會內辯論墮胎權問題。(美聯社)

拜登總統、賀錦麗副總統及白宮高層官員最近一連串的公開發言，明顯開始將「墮胎 」議題升級為「自由」問題；凸顯民主黨 人面對11月期中選舉，為了主打墮胎議題，愈來愈不避諱使用傳統上屬於政治保守派的用語，藉此抓住更多選民的心。

拜登近來的選舉造勢活動，墮胎和生育權已成他演講的主要內容，他上周在紐約一場私人籌款活動表示，羅訴韋德案被推翻，不僅關乎女性是否有權墮胎，更「關乎自由」。賀錦麗本月在伊利諾州助選時的說法更大膽，她表示： 「那些極端分子、所謂的領袖，一邊大肆宣揚自由，一邊卻剝奪自由。」

白宮官員認為，民主黨這樣的信息特別有力，容易引起共鳴，尤其可以提醒選民，共和黨 限制墮胎提案往往摒除了選民重視的「強姦或母體健康例外情況」；大家也會注意到，在共和黨控制的州，民眾愈來愈難取得避孕和墮胎藥。

倡議墮胎權組織長期以來一直建議候選人和民選官員談論生育權利，民主黨人現在似乎比以往任何時候都更支持這些組織的宣傳策略。此情此景，很像2010年成功反對政府過度擴張的共和黨保守派茶黨運動。

支持墮胎權組織指出，研究顯示，將墮胎問題定義為「自由問題」，是迄今對所有政治派別選民最有效的信息。因為，在不受政治干預情況下做出個人決定的自由，是美國的核心價值觀。

相關策士指出，這樣的信息甚至可以在共和黨選民身上產生作用。7月美聯社-NORC公共事務研究中心一項民意調查就顯示，最高法院6月對「多布斯控告傑克森婦女健康組織案」(Dobbs v. Jackson Women's Health Organization)作出裁決後，32%的共和黨人支持國會保障合法墮胎權利。

全國墮胎權利聯盟─美國支持選擇(NARAL Pro-Choice America)主席提馬拉於(Mini Timmaraju) 表示，「從根本來看，在今日這個後多布斯、後羅訴韋德時代的美國，回到憲法權利保障的基本自由，是談論此議題非常有力的方式。」

身處在選情膠著地帶的的共和黨候選人顯然一直試圖淡化墮胎權問題。共和黨人大多強調，11月的選舉主要是關注經濟和拜登的公眾地位。但也有民主黨人認為，不少選民反墮胎，他們會因此更有意願出來投票。