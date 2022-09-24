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明尼蘇達等4州現場投票提前6周 期中選舉開鑼

編譯孫梁／綜合23日電
從南達科他到維吉尼亞，有四個州23日開始提前投票，揭開今年11月期中選舉的序幕。圖為明尼蘇達州選民在明尼亞波利斯市的一處投票站投票。(美聯社)
從南達科他到維吉尼亞，有四個州23日開始提前投票，揭開今年11月期中選舉的序幕。圖為明尼蘇達州選民在明尼亞波利斯市的一處投票站投票。(美聯社)

明尼蘇達、南達科他、維吉尼亞和懷俄明四州23日起提前投票，揭開了今年期中選舉的序幕；四州提前六周開始的現場投票，與許多選民在疫情期間的2020年大選中選擇通訊投票有很大不同。

在明尼亞波利斯市的一處投票站，開門一小時有20人來投票。29歲的茲比科夫斯基(Conrad Zbikowski)第一個進來，他表示至少自2017年來就一直提前投票，「我喜歡提前投票，因為永遠無法知道選舉日當天會發生什麼，可能會生病，可能感染新冠病毒，可能出車禍，可能發生很多事，但自己能夠控制的是提前投票」。

有關2020年總統大選「舞弊和選舉結果被盜論」的塵埃仍未落定，給今年的現場投票蒙上一層陰影，許多選務人員2020年大選後因為不堪被騷擾和威脅而離去，許多共和黨主政州收緊了對通訊投票的規定。

2020年大選因為疫情爆發而導致通訊投票大增，為避免投票站擁擠，許多州鼓勵通訊投票，部分州將選票寄到選民家裡和增設投票箱。

如今部分州將通訊投票永久化，部分州則撤銷了鼓勵通訊投票的規定，如喬治亞州共和黨人推動立法，規定減少投票箱的數量，對通訊投票增加了身分證明的要求。

全國46個州和哥倫比亞特區准許提前現場投票，部分州的提前投票現場與選舉日的布置相同，有選舉工作人員服務和投票機，有的州則是將提前投票稱為現場缺席投票，要求選民親自到選舉辦公室申請和填寫缺席選票。

各州提前投票的時間各不相同，有的達46天，有的僅持續三天，平均23天。

選舉人員須在24日的最後期限前，將缺席投票的選票寄給軍隊和海外選民，北卡羅來納州是9日開始郵寄缺席選票。

在懷俄明州夏延市(Cheyenne)的唯一提前投票站，大風吹倒了「在此投票」的標誌，截至中午時分約來了60位選民。一位選民說：「人不多，但投票速度快了，不用久等。」

通訊投票 疫情 共和黨

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