「對美國承諾」 共和黨期中選舉端牛肉政策 避談墮胎、川普

國會共和黨領袖麥卡錫23日在匹茲堡推出今年期中選舉共和黨「對美國承諾」政見，將在通膨、邊界和國稅局問題上尋求選民的支持。（美聯社）

國會共和黨 人23日推出今年期中選舉 「對美國承諾」(Commitment to America)計畫的三大政策議題，將在通膨、邊界和國稅局問題上尋求選民的支持，同時避免受到墮胎、否認2020年選舉結果和與前總統川普有關議題的困擾。

眾院 共和黨三巨頭少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)、黨鞭史卡利斯(Steve Scalise)、黨團主席艾莉絲·史蒂芬尼克(Elise Stefanik)與20多名共和黨同僚出席在匹茲堡舉行的里民大會。

麥卡錫說：「共和黨重掌眾院後提出的第一個法案，將是削減8萬7000名國稅局員工。」他的這一主張與拜登政府支持的「削減通膨法」用800億元擴大國稅局稽查員和加強對富人查稅的計畫針鋒相對。

史卡利斯說：「我們成為眾院多數後，將摒棄民主黨的糟糕政策，要重新為國家帶來希望，導正偏離的方向。」

選舉分析人員認為，眾院共和黨人醞釀一年多推出的「對美國承諾」計畫是政策宣示目標是期中選舉掌握國會多數席次，但有跡象顯示，最高法院推翻聯邦墮胎權的裁決助長了民主黨的氣勢，衝擊共和黨在期中選舉的希望。

共和黨人在里民大會上避免談到墮胎議題，也未討論選舉改革和選舉體系完整性的問題，川普的名字也只是偶爾提到。麥卡錫說，他日前與川普通話時談到「對美國承諾」計畫的期中選舉議題，川普認為很好，但麥卡錫說，兩人通話主要是討論其他議題。

共和黨國會眾議員史泰爾(Bryan Steil)說，匹茲堡里民大會強調的三大議題，只是共和黨成為眾院多數後的一部分工作。作為監督選舉的眾院行政委員會的成員，史泰爾表示，共和黨成為眾院多數後，將有機會提出更多改革選舉法的意見。

如果共和黨明年掌控眾院，麥卡錫可能成為議長；眾院多數黨領袖霍耶(Steny Hoyer)當天也到匹茲堡；他在美國鋼鐵工人聯合會(United Steelworkers)總部舉辦的活動上反嗆說，麥卡錫的計畫是倡導極端主義。