川普海湖莊園被搜 司法部獲准繼續審閱機密資料

圖為川普位於佛州的海湖莊園住所。（歐新社）

聯邦上訴法院今天裁定，司法部 可恢復審閱聯邦調查局（FBI）在前總統川普 佛州寓所查獲的機密紀錄；這項裁定有助當局針對這些資料是否遭到不當處置的刑事調查。

司法部正在調查川普卸任後帶走政府文件、存放在他的佛羅里達州住所「海湖俱樂部」（Mar-a-Lago），並涉嫌妨礙聯邦調查等事項。其中有些文件標註為高度機密，甚至「最高機密」。

地方法官甘農（Aileen Cannon）先前不准聯邦檢察官 在調查中使用這些機密文件，直到獨立仲裁的「特別主事官」先審閱這些資料、剔除任何可能被認為具有特權且須對調查人員隱瞞的內容為止。

路透社報導，聯邦檢察官向亞特蘭大（Atlanta）的聯邦第11巡迴上訴法院提出請求，希望阻止甘農干預，獲得了批准。

上訴法院還表示，將同意撤銷下級法院的一部分命令。下級法院的命令要求政府交出具有機密標示的紀錄，供特別主事官審閱。

由3名法官組成的小組寫道：「我們的結論是，美國會因為地方法院限制取得這份範圍有限卻可能至關重要的資料，以及要求美國呈交這些機密紀錄給特別主事官審閱，而蒙受無法彌補的損害。」

法官小組還說，這項決定「在性質上有所限制」，因為司法部只請求在上訴期間暫緩執行部分命令，法官小組無法決定案件本身的是非對錯。

司法部向上訴法院提出的請求並不包括推翻甘農的命令，目前不清楚檢察官是否會另外對甘農就任命特別主事官裁定的其他部分尋求上訴。

上訴法院表示：「我們僅決定傳統的公平考量因素，包括美國是否展現出在論據上占優勢的實質可能性、暫緩執行可能為各方帶來的傷害，以及公眾利益所在。」