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iPhone傳用長江存儲晶片 兩黨參參議員促評估威脅

編譯簡國帆／綜合外電
蘋果iPhone據傳將採用長江存儲晶片的報導，掀起華府政界的憂慮。(路透)
蘋果iPhone據傳將採用長江存儲晶片的報導，掀起華府政界的憂慮。(路透)

華盛頓郵報報導，美國兩黨參議員21日要求情報部門，評估蘋果iPhone據傳要採用長江存儲記憶體晶片的國安威脅。

以聯邦參議院情報委員會副主席盧比歐為首的議員，聯名致函美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）表示：「針對蘋果近期將向中華人民共和國國營製造商長江存儲，採購3D NAND記憶體晶片的可能性，我們想表達我們的極高憂慮。」

信函指出，若蘋果推動這項計畫，將對蘋果幫助塑造的全球數位供應鏈帶來龐大的隱私與安全弱點。參與簽署這封信函的參議員包括民主黨籍的參院多數黨領袖舒默（Charles E. Schumer）和參院情報委員會主席華納（Mark R. Warner），以及共和黨籍的委員會成員柯寧（John Cornyn）。

這封信函敦促海恩斯考量這項傳言可能造成的經濟和國安後果，包括中共如何支持長江存儲以扶植晶片業。這群參議員也希望海恩斯了解長江存儲在幫助華為等其他中國大陸企業的角色，並且要求在10月1日前回覆。這些議員和其他同僚7月已敦促商務部長雷蒙多把長江存儲納入出口黑名單。

蘋果拒絕對國會議員的這封信函發表評論。英國金融時報（FT）與南韓媒體報導，蘋果計劃採購長江存儲的晶片，但該公司稍早發表聲明表示，其產品都未使用長江存儲的晶片，也只是在「評估」是否要在部分於大陸販售的iPhone中，採用長江存儲晶片，而且所有存在這類晶片的使用者數據「完全加密」。

蘋果21日向華郵重申，不打算在中國以外地區銷售的iPhone，採用長江存儲的晶片。但一名參院幕僚表示，美國國會議員仍擔心，這些手機最終可能銷往全球市場。

晶片 蘋果 參院

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