甲狀腺癌手術成功 前白宮發言人桑德斯出院

阿肯色州州長共和黨候選人、前白宮發言人桑德斯日前接受甲狀腺癌手術，17日出院。(美聯社)

阿肯色州 州長共和黨候選人、前白宮發言人桑德斯 (Sarah Sanders)日前接受甲狀腺癌手術 ，17日出院，其發言人透露她預期將迅速回歸競選。

桑德斯發言人狄爾(Judd Deere)說明：「周五切除甲狀腺和周圍淋巴結的手術成功，諮詢過醫師後，桑德斯已經從阿肯色州一家醫院出院，而且已經無癌(cancer free)。接下來她將在家中度過剩餘康復時期。」

狄爾向美聯社透露，桑德斯計畫「盡快」恢復競選活動，但目前尚未決定確切的回歸時間；她的最後一次公開活動是阿肯色州立大學野豬美式足球隊(Razorbacks)的比賽。

桑德斯16日公開手術消息時表示，本月稍早她接受切片檢查時發現罹患甲狀腺癌。

阿肯色州小石城(Little Rock)「卡提癌症治療中心」(CARTI Cancer Center)外科醫師辛斯(John R. Sims)是為桑德斯治療的醫師之一，他說明桑德斯的癌症為第一期乳突型甲狀腺癌(papillary thyroid carcinoma)，是最普遍的甲狀腺類型，並表示桑德斯有「良好」(excellent)的預後，她之後將需要接受放射性碘(radioactive iodine)的輔助療法，以及長期的持續照護。

辛斯說：「可以合理地說她現在已經無癌(cancer free)，我預期這些事不會減緩她的活動。」

桑德斯擔任前總統川普的發言人到2019年，她的父親是前州長哈克比(Mike Huckabee)，桑德斯目前正與民主黨候選人瓊斯(Chris Jones)競爭州長之位。

瓊斯16日發表聲明，表示他們一家人關心桑德斯並為她祈禱。

桑德斯在共和黨占優勢的阿肯色州受到強烈支持，其競選活動還打破籌款紀錄；阿肯色州目前由共和黨州長哈欽森(Asa Hutchinson)執政，他的任期將於明年1月結束。

桑德斯的競選活動首要注重國家議題，她承諾要利用州長的職位對抗拜登總統以及「極左派」。