拜登支持率升到45% 經濟仍是罩門 但期中選舉烏雲暫消

美聯社的民調顯示，拜登總統的支持率從7月的36%飆升到45%。圖為拜登在白宮南草坪發表談話後，與訪客合影。(美聯社)

美聯社和NORC公共政策中心15日公布的民調顯示，拜登 總統支持度從7月的36%飆升到45%，將有利於11月民主黨 期中選舉選情，但他的經濟領導統御仍是軟肋，肯定的民眾只有38%。

這份民調顯示，拜登的支持率從油價飆高、國會嚴重對立的「不滿之夏」回升，因為肯定他的民主黨人增加了，共和黨將席捲11月期中選舉席次的烏雲也暫時消失。

國會打破對立，連續通過幾個拜登政府力推的重要法案，改變民眾對他的看法；不過不支持拜登的比率仍高達53%，顯見經濟表現是他的一大弱點。

高通膨和經濟衰退陰影籠罩，加上共和黨打算拿家庭收入說事，是拜登的經濟表現支持率低的主因。

不過，油價比6月陡降26%，至每加侖3.71元，以及國會通過攸關經濟發展與減碳節能的法案，是他人氣轉好的主因。民主黨選民團結起來，在各地初選踴躍投票，顯示拜登政府和民主黨的氣勢逐日上升。

共和黨氣勢減弱的背景則是最高法院廢止聯邦保護墮胎權的裁決，在地方迭遭選票反彈；拜登演講多次直指前總統川普 是民主一大威脅，支持這一說法的民眾也越來越多，原因在於聯邦調查局從川普家搜出不少該歸還給政府存檔的機密檔案。

俄國入侵烏克蘭後，由於通膨日劇，5、6、7三個月，拜登的支持率都不曾超過40%。他上台前半年，支持率曾達六成，現在只是回到今年第一季的水準。

如今他在民主黨人的支持率高達78%，連經濟表現也獲三分之二黨員認可。川普再度活躍全國舞台，讓一些選民警惕，是拜登獲民主黨人「團結」支持的主因。

俄勒岡州74歲的退休人士波賈茲(Betty Bogacz)說，「我不確定拜登是最佳總統人選，卻是我們能選的人中，最好的一個。他代表穩定，這點，川普沒得比」。