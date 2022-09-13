拜登：終結癌症是美國終極目標 將金援血液篩查研究

拜登總統12日勾勒出「終結癌症」的目標，計畫以聯邦預算支持透過血液分析篩查癌症機率的研究，積極預防癌症的發生。(美聯社)

拜登 總統12日表示，計畫以聯邦預算支持透過血液分析篩查癌症 機率的研究，積極預防癌症發生的可能，希望美國上下團結努力，達到「終結癌症」的目標。

拜登重申2月提案立法成立ARPAH時的政策目標，希望未來25年內將美國癌症死亡人數降低50%，並顯著改善護理人員及癌症患者的生活品質，同時呼籲民間藥廠在可能範圍內盡量壓低藥物價格，政府將透過大量研究、資金挹注與數據統整逐漸勾勒出美國醫學針對癌症治療的進步軌跡。

拜登在國家衛生研究院(NIH)下成立「高級健康研究計畫署」(Advanced Research Projects Agency for Health)首任署長芮妮．維格奇(Renee Wegrzyn)任命儀式上說：「開發癌症治療的目標大膽、宏觀且完全可行。」

雖然大多醫學專家不確定這種早期血液篩檢 是否真的能有效降低癌症發病率及死亡率，但都肯認聯邦政府的作法有拋磚引玉之效。

白宮癌症政策協調員丹妮爾．加尼瓦(Danielle Carnival)說：「癌症血液檢測是目前最有發展潛力的一項技術，有望在一次篩檢中查出多種癌症，從而簡化現在癌症篩檢時所需的繁複程序，以及篩檢部分癌症所必要的侵入性檢查，能更有效率地挽救生命。」

據防癌協會(American Cancer Society)估計，今年年底將有累計190萬例癌症被診斷出來，而死於癌症的人數也上看60萬9360人，聯邦疾病防治中心(CDC)更將癌症列為國人死因排行第二位，僅次於心臟病，顯見政府已將癌症防治列為國家亟欲解決的重要內政問題。

拜登對癌症預防非常上心，此與他2015年痛失患腦癌的愛子有關，此後他積極發揮影響力，並在2016年成功說服國會及時任總統歐巴馬通過並簽署「21世紀治療法」(21st Century Cures Act)，於2022年以前每年投入18億元進行癌症研究，此法到期後，拜登更提議將癌症研究機構法制化，升格為國家衛生研究院下轄常設機構。