拜登：終結癌症是美國終極目標 將金援血液篩查研究
拜登總統12日表示，計畫以聯邦預算支持透過血液分析篩查癌症機率的研究，積極預防癌症發生的可能，希望美國上下團結努力，達到「終結癌症」的目標。
拜登重申2月提案立法成立ARPAH時的政策目標，希望未來25年內將美國癌症死亡人數降低50%，並顯著改善護理人員及癌症患者的生活品質，同時呼籲民間藥廠在可能範圍內盡量壓低藥物價格，政府將透過大量研究、資金挹注與數據統整逐漸勾勒出美國醫學針對癌症治療的進步軌跡。
拜登在國家衛生研究院(NIH)下成立「高級健康研究計畫署」(Advanced Research Projects Agency for Health)首任署長芮妮．維格奇(Renee Wegrzyn)任命儀式上說：「開發癌症治療的目標大膽、宏觀且完全可行。」
雖然大多醫學專家不確定這種早期血液篩檢是否真的能有效降低癌症發病率及死亡率，但都肯認聯邦政府的作法有拋磚引玉之效。
白宮癌症政策協調員丹妮爾．加尼瓦(Danielle Carnival)說：「癌症血液檢測是目前最有發展潛力的一項技術，有望在一次篩檢中查出多種癌症，從而簡化現在癌症篩檢時所需的繁複程序，以及篩檢部分癌症所必要的侵入性檢查，能更有效率地挽救生命。」
據防癌協會(American Cancer Society)估計，今年年底將有累計190萬例癌症被診斷出來，而死於癌症的人數也上看60萬9360人，聯邦疾病防治中心(CDC)更將癌症列為國人死因排行第二位，僅次於心臟病，顯見政府已將癌症防治列為國家亟欲解決的重要內政問題。
拜登對癌症預防非常上心，此與他2015年痛失患腦癌的愛子有關，此後他積極發揮影響力，並在2016年成功說服國會及時任總統歐巴馬通過並簽署「21世紀治療法」(21st Century Cures Act)，於2022年以前每年投入18億元進行癌症研究，此法到期後，拜登更提議將癌症研究機構法制化，升格為國家衛生研究院下轄常設機構。
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