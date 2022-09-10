5名同黨議員倒戈 南卡共和黨墮胎禁令受阻

南卡羅來納州參議會8日叫停了一項幾乎禁止所有墮胎的禁令，因為沒有得到包括全部女性在內的五名共和黨人支持。圖為反對該法案的民眾聚集在議會大廳示威。(美聯社)

南卡羅來納州參議會8日擋下一項幾乎禁止所有墮胎 的禁令，因為未得到包括全部女性在內的五名共和黨 人的支持。

僅管在46位成員的參議會中，30名共和黨人可形成通過禁令的多數，卻沒有足夠的票數結束共和黨參議員 戴維斯(Tom Davis)以拖延表決發出的「費力把事拖」(filibuster)威脅。

戴維斯2009年當選州參議員前是州長桑福德(Mark Sanford)的幕僚長，他和三名女性共和黨參議員及另一位同黨參議員一起，與全體民主黨參議員共同反對禁令。

戴維斯向他的女兒保證，他不會支持收緊南卡州目前的六周墮胎禁令，使之變得更嚴格，因為女性有自己的權利。

戴維斯說，他的女兒向他表示：「我們懷孕的一刻，就失去了對自己身體的控制。」他對參議會說：「我不會讓禁令成為現實。」參議會多數黨領袖馬塞(Shane Massey)承認，戴維斯表態後，禁令不可能過關，「即使眾議會通過全面墮胎禁令，我們也不會通過。」

但參議會通過了對六周禁令的部分修改，包括對強暴和亂倫導致的懷孕從20周可以墮胎降至12周，並要求警方收集墮胎胎兒的DNA。參議會的法案送交眾議會，眾議會通過了除強暴和亂倫以外的所有墮胎禁令。

南卡州的六周墮胎禁令目前暫停執行，州高等法院正在審議是否違反隱私權，南卡州2016年禁止懷孕20周墮胎的禁令已經生效。

參議會舉行辯論期間，三名共和黨女參議員表示，除非恢復允許強暴和亂倫懷孕者墮胎，否則她們不會支持禁令。

參議員卡翠娜·席利(Katrina Shealy)說，41位男參議員最好聽聽妻子、女兒和孫女的意見，「你們以為是上帝讓你們推動沒有例外的墮胎禁令，我看是你們與上帝的溝通有問題，或是你們根本沒與上帝溝通」。