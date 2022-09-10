涉貶低選民 南卡民主黨非裔候選人面臨逼退
民主黨籍南卡羅來納州非裔眾議員克莉絲特·馬修斯(Krystle Matthews)原計畫於期中選舉與共和黨籍聯邦參議員史考特(Tim Scott)競爭參院席位，然而日前保守派團體「真理計畫」(Project Veritas)發布馬修斯貶低選民的錄音，錄音外洩後，馬修斯面臨民主黨內部要求其退選的呼聲。
根據音檔內容，可聽見馬修斯在一家餐廳內，說她代表「大部分為白人」的選區 ，並說：「我把他們(白人選民)留在這裡，就像在我的掌控中…否則他們會失控，像小孩一樣。」馬修斯發布聲明承認錄音檔中說話的是她。
該錄音檔還包括馬修斯的多個對話，其中一段已公開過的對話中，馬修斯告訴一名囚犯她在地方選舉中需要「秘密臥底」滲透共和黨，用「毒販子的錢」資助她的競選，還說這是「改變南卡局面的唯一方法」。
馬修斯6月曾向美聯社證實該錄音檔是她的聲音，但聲稱這段編輯過的錄音是「玩笑話」。
8日包括南卡州長候選人康寧漢(Joe Cunningham)等一眾民主黨人表示贊同眾議員班伯格(Justin Bamberg)的說法，他先前曾在網路社論中稱馬修斯是「毒害」。
康寧漢聲明：「民主黨不會也不應該容忍我們的選舉官員與候選人的這種行為。」
官員表示已經在為海外選民製作選票，假如馬修斯終止競選活動，她的名字仍可能出現在選票上。
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