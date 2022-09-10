涉貶低選民 南卡民主黨非裔候選人面臨逼退

民主黨籍南卡州非裔眾議員馬修斯原計畫競選聯邦參議員，然而保守派團體公布馬修斯貶低選民的錄音，使她面臨民主黨內部要求其退選的呼聲。(美聯社)

民主黨 籍南卡羅來納州 非裔眾議員 克莉絲特·馬修斯(Krystle Matthews)原計畫於期中選舉與共和黨籍聯邦參議員史考特(Tim Scott)競爭參院席位，然而日前保守派團體「真理計畫」(Project Veritas)發布馬修斯貶低選民的錄音，錄音外洩後，馬修斯面臨民主黨內部要求其退選的呼聲。

根據音檔內容，可聽見馬修斯在一家餐廳內，說她代表「大部分為白人」的選區 ，並說：「我把他們(白人選民)留在這裡，就像在我的掌控中…否則他們會失控，像小孩一樣。」馬修斯發布聲明承認錄音檔中說話的是她。

該錄音檔還包括馬修斯的多個對話，其中一段已公開過的對話中，馬修斯告訴一名囚犯她在地方選舉中需要「秘密臥底」滲透共和黨，用「毒販子的錢」資助她的競選，還說這是「改變南卡局面的唯一方法」。

馬修斯6月曾向美聯社證實該錄音檔是她的聲音，但聲稱這段編輯過的錄音是「玩笑話」。

8日包括南卡州長候選人康寧漢(Joe Cunningham)等一眾民主黨人表示贊同眾議員班伯格(Justin Bamberg)的說法，他先前曾在網路社論中稱馬修斯是「毒害」。

康寧漢聲明：「民主黨不會也不應該容忍我們的選舉官員與候選人的這種行為。」

官員表示已經在為海外選民製作選票，假如馬修斯終止競選活動，她的名字仍可能出現在選票上。