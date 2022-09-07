F-35戰機內含「未授權中國材料」美國防部：暫停交付

彭博報導，由於美國國防部發現其F-35戰機渦輪機泵中的磁鐵所用的一種合金「來自中國且未經授權」，目前已停止交付洛克希德馬丁公司新的F-35戰機。（路透）

彭博報導，由於美國國防部 發現其F-35戰機渦輪機泵中的磁鐵所用的一種合金「來自中國且未經授權」，目前已停止交付洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）新的F-35戰機。

「F-35聯合項目辦公室」（JPO）發言人戈梅爾（Russell Goemaere）在電郵中說明，稱「F-35聯合項目辦公室暫時暫停接受新的F-35戰機，以確保其符合與特殊金屬有關的國防法規」，並強調此次暫停交付「不會干擾已經交付給美國軍方和海外合作夥伴的F-35戰機的運行，因為磁鐵不會傳輸訊息或損害飛機的完整性，且不存在性能、質量、安全或風險等問題」。

據悉，F-35戰機的整機是由洛克希德馬丁公司製造，但此次傳出消息的渦輪機為霍尼韋爾公司（Honeywell）製造。渦輪機將飛機的輔助動力裝置和空氣循環機結合成單一設備，並為地面維護、主機啟動和應急電源提供電力。霍尼韋爾發言人在聲明中表示，「仍致力於提供滿足或超過所有客戶合約要求的高質量產品，並與國防部和洛克希德馬丁公司密切合作，以確保我們繼續履行對產品的承諾」。

洛克希德馬丁公司則在聲明中表示，「我們正在與合作夥伴和國防部合作，以確保供應鏈 內合約的合規性，F-35戰機仍可安全飛行，我們正與國防部合作、盡快解決問題以恢復交付」。