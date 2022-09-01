川普：若再當選總統 贊成赦免國會暴亂滋事者

川普。（美聯社）

前總統川普 今天指出，他正對涉及2021年1月6日國會大廈攻擊案的部分支持者提供財務援助，且如果他再度當選入主白宮，非常贊成給予赦免。

路透報導，當時川普發表演說，一再指稱他的敗選存在廣泛舞弊，鼓吹數以千計支持者衝進國會大廈鬧事。然而川普的指控不斷遭多間法院、州選務官員和川普政府官員否認。

考慮參加2024年總統大選的川普告訴廣播電台主持人貝爾（Wendy Bell）：「我將非常、非常贊成全面予以赦免。如果我決定參選且如果勝選，我將非常非常認真看待赦免，全面赦免。」

川普支持者攻擊國會大廈是為阻擋國會認證民主黨的拜登 當選總統的程序，這場暴動造成數人喪生和140多名警察 受傷。

約850人因涉及這起國會攻擊事件被逮捕，其中250多人被指控攻擊或妨礙執法。

右翼組織「守誓者」（Oath Keepers）部分成員被指控密謀煽動叛亂。

關於1月6日國會暴動，川普一直否認有任何不當行為，今天還表示正對部分涉及國會大廈攻擊的人士提供財務援助。

他說：「我正對那些很棒的人提供財務援助，事實上他們2天前還在我的辦公室。我非常在意，他們對這些人所做的事簡直太糟糕了。」