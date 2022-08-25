新書：朱利安尼潦倒時 曾躲到川普莊園借酒澆愁

即將出版的新書說，前紐約市長朱利安尼失意潦倒時，住到川普海湖莊園俱樂部借酒澆愁。(美聯社)

根據即將出版的新書，前紐約市長朱利安尼失意潦倒時，有段時間在川普 海湖莊園俱樂部借酒澆愁，為避人身目，常走地下通道進出莊園。

資深媒體人柯茲曼(Andrew Kirtzman)在「朱利安尼--美國市長的崛起與悲劇性殞落」(Giuliani: The Rise and Tragic Fall of America's Mayor)一書中，引述朱利安尼第三任前妻朱蒂絲等人，描述2008年他在佛羅里達州共和黨 總統初選慘敗後，痛苦掙扎的狀況。

書中寫道，朱利安尼從小立志當總統，機會來臨，卻被自己搞砸。朱蒂絲以自己當過護士的直覺告訴作者，當時，朱利安尼頓時陷入可「臨床診斷」出來的憂鬱症。她說，朱利安尼酗酒過度，就為了麻木自己，減輕痛苦。

在朱利安尼人生低潮時期，川普讓他住到海湖莊園對街的平房裡，穿過南海洋大道的地下隧道，可以避開媒體的耳目。朱蒂絲說，「我們搬進去住了一段時間，川普一直為我們保密。」

預定下個月上市的這本書，詳細描述了川普和朱利安尼兩人之間的緊密關係和「一發不可收拾」的江湖情誼。朱蒂絲說，川普和梅蘭妮亞夫婦保護朋友不遺餘力。

柯茲曼說，川普許多朋友紛紛和他分道揚鑣，他和朱利安尼的情誼卻絲毫未減，「朱利安尼寧願自己受重傷，也絕對不會背棄川普。」

果真，紐約地產商川普入主白宮 後，朱利安尼是川普最信得過的哥兒們，一度擔任總統的私人律師，也擔任2020年連任競選活動的代理人，即使敗選，還拼命勸服亞利桑納、喬治亞、密西根和賓州等搖擺州的共和黨人，為川普翻盤。

FBI幹員依法搜查川普的海湖莊園後，朱利安尼告訴紐約郵報，如果川普東山再起，再度入主白宮，拜登住過的每一個房間，一定會被翻箱倒櫃搜個徹徹底底。