我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民調：60%挺減免學貸、59%憂加劇通膨

拜登減學貸 2000萬人免還 年底前可申請

新書：朱利安尼潦倒時 曾躲到川普莊園借酒澆愁

記者張聲肇／綜合報導
即將出版的新書說，前紐約市長朱利安尼失意潦倒時，住到川普海湖莊園俱樂部借酒澆愁。(美聯社)
即將出版的新書說，前紐約市長朱利安尼失意潦倒時，住到川普海湖莊園俱樂部借酒澆愁。(美聯社)

根據即將出版的新書，前紐約市長朱利安尼失意潦倒時，有段時間在川普海湖莊園俱樂部借酒澆愁，為避人身目，常走地下通道進出莊園。

資深媒體人柯茲曼(Andrew Kirtzman)在「朱利安尼--美國市長的崛起與悲劇性殞落」(Giuliani: The Rise and Tragic Fall of America's Mayor)一書中，引述朱利安尼第三任前妻朱蒂絲等人，描述2008年他在佛羅里達州共和黨總統初選慘敗後，痛苦掙扎的狀況。

書中寫道，朱利安尼從小立志當總統，機會來臨，卻被自己搞砸。朱蒂絲以自己當過護士的直覺告訴作者，當時，朱利安尼頓時陷入可「臨床診斷」出來的憂鬱症。她說，朱利安尼酗酒過度，就為了麻木自己，減輕痛苦。

在朱利安尼人生低潮時期，川普讓他住到海湖莊園對街的平房裡，穿過南海洋大道的地下隧道，可以避開媒體的耳目。朱蒂絲說，「我們搬進去住了一段時間，川普一直為我們保密。」

預定下個月上市的這本書，詳細描述了川普和朱利安尼兩人之間的緊密關係和「一發不可收拾」的江湖情誼。朱蒂絲說，川普和梅蘭妮亞夫婦保護朋友不遺餘力。

柯茲曼說，川普許多朋友紛紛和他分道揚鑣，他和朱利安尼的情誼卻絲毫未減，「朱利安尼寧願自己受重傷，也絕對不會背棄川普。」

果真，紐約地產商川普入主白宮後，朱利安尼是川普最信得過的哥兒們，一度擔任總統的私人律師，也擔任2020年連任競選活動的代理人，即使敗選，還拼命勸服亞利桑納、喬治亞、密西根和賓州等搖擺州的共和黨人，為川普翻盤。

FBI幹員依法搜查川普的海湖莊園後，朱利安尼告訴紐約郵報，如果川普東山再起，再度入主白宮，拜登住過的每一個房間，一定會被翻箱倒櫃搜個徹徹底底。

川普 白宮 共和黨

上一則

3州運販大麻 法拉盛2華男在佛州被捕

下一則

「不讓參與」保羅紐曼2女兒 控告父親所創慈善基金會

延伸閱讀

FBI突襲川普海湖莊園 拜登首度表態：事前不知情

FBI突襲川普海湖莊園 拜登首度表態：事前不知情
一洲焦點／紐約佛州初選、學貸與川普、烏俄戰爭半年

一洲焦點／紐約佛州初選、學貸與川普、烏俄戰爭半年
FBI搜查海湖莊園前 檔案館1月就曾向川普追機密文件

FBI搜查海湖莊園前 檔案館1月就曾向川普追機密文件
紐時：川普曾保留超過300份國安、情報相關機密文件

紐時：川普曾保留超過300份國安、情報相關機密文件

熱門新聞

北美家具用品連鎖零售商Bed Bath & Beyond。（路透）

南加大20歲學生買這支股票 1個多月賺了1.1億元

2022-08-17 22:46
蘋果17日警告旗下手機、平板和電腦出現嚴重安全漏洞。(美聯社)

快更新 蘋果警告嚴重漏洞 駭客恐全面接管用戶設備

2022-08-18 22:07
普恩特位於加州沙加緬度(Sacramento)F街1426號(1426 F Street)的住所，如今入住了威廉斯、他的妻子芭芭拉荷姆斯，和他的岳母。(谷歌地圖)

住在80年代轟動全美殺人魔凶宅 屋主：幽默面對一切

2022-08-17 13:35
知情人士透露，蘋果公司過去一周罕見大動作裁員，約100人被炒魷魚，可能是為了降低薪資支出。路透

iPhone 14亮相在即 蘋果罕見裁員上百人

2022-08-19 10:46
可謂美國司法史上極大醜聞，賓州前法官和柯納漢(左一)和夏瓦雷拉(右一)利用職權收取佣金，把將近300名輕罪青少年送進營利監獄，最小只有8歲。聯邦法院16日判決2人要賠償2億元給這300名受害者。（美聯社）

司法大醜聞 賓州前法官收回扣 把2300名兒童送監換錢

2022-08-17 22:30
全球個頭最大的皇蛾(Atlas moth)在美國出現，專家呼籲民眾注意是否有更多案例。(美聯社)

全球個頭最大皇蛾現身華盛頓州 專家籲民眾注意

2022-08-18 10:47

超人氣

更多 >
華婦洛杉磯知名日料店吃海膽中毒 店家為何不願賠？

華婦洛杉磯知名日料店吃海膽中毒 店家為何不願賠？
冰箱裡有這些肉類食品？農業部警告：快扔了

冰箱裡有這些肉類食品？農業部警告：快扔了
早餐吃麵包不好嗎？除了飽足感 專家揭3缺點：別吃了

早餐吃麵包不好嗎？除了飽足感 專家揭3缺點：別吃了
紐約假品牌月餅充斥 消費者注意

紐約假品牌月餅充斥 消費者注意
降通膨法案對紅藍卡處方藥的改變 影響4900萬人荷包

降通膨法案對紅藍卡處方藥的改變 影響4900萬人荷包