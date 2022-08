新書：朱利安尼潦倒時 曾躲到川普莊園借酒澆愁

即將出版的新書說,前紐約市長朱利安尼失意潦倒時,住到川普海湖莊園俱樂部借酒澆愁。(美聯社)

根據即將出版的新書,前紐約市長朱利安尼失意潦倒時,有段時間在川普 海湖莊園俱樂部借酒澆愁,為避人身目,常走地下通道進出莊園。

資深媒體人柯茲曼(Andrew Kirtzman)在「朱利安尼--美國市長的崛起與悲劇性殞落」(Giuliani: The Rise and Tragic Fall of America's Mayor)一書中,引述朱利安尼第三任前妻朱蒂絲等人,描述2008年他在佛羅里達州共和黨 總統初選慘敗後,痛苦掙扎的狀況。

書中寫道,朱利安尼從小立志當總統,機會來臨,卻被自己搞砸。朱蒂絲以自己當過護士的直覺告訴作者,當時,朱利安尼頓時陷入可「臨床診斷」出來的憂鬱症。她說,朱利安尼酗酒過度,就為了麻木自己,減輕痛苦。

在朱利安尼人生低潮時期,川普讓他住到海湖莊園對街的平房裡,穿過南海洋大道的地下隧道,可以避開媒體的耳目。朱蒂絲說,「我們搬進去住了一段時間,川普一直為我們保密。」

預定下個月上市的這本書,詳細描述了川普和朱利安尼兩人之間的緊密關係和「一發不可收拾」的江湖情誼。朱蒂絲說,川普和梅蘭妮亞夫婦保護朋友不遺餘力。

柯茲曼說,川普許多朋友紛紛和他分道揚鑣,他和朱利安尼的情誼卻絲毫未減,「朱利安尼寧願自己受重傷,也絕對不會背棄川普。」

果真,紐約地產商川普入主白宮 後,朱利安尼是川普最信得過的哥兒們,一度擔任總統的私人律師,也擔任2020年連任競選活動的代理人,即使敗選,還拼命勸服亞利桑納、喬治亞、密西根和賓州等搖擺州的共和黨人,為川普翻盤。

FBI幹員依法搜查川普的海湖莊園後,朱利安尼告訴紐約郵報,如果川普東山再起,再度入主白宮,拜登住過的每一個房間,一定會被翻箱倒櫃搜個徹徹底底。