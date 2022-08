影／德桑提斯競選廣告扮「捍衛戰士」穿飛行夾克耍帥

美國11月舉行期中選舉,爭取連任的佛州 州長德桑提斯 (Ron DeSantis)發布最新的競選廣告,把自己描繪成一名獨行俠。更準確地說,他明顯扮成了今夏賣座強片「捍衛戰士:獨行俠」(Top Gun: Maverick)裡的那一位「獨行俠」。

好萊塢業界媒體「Deadline」報導,在22日晚間發布的「頂尖州長」(Top Gov)廣告中,德桑提斯身穿飛行夾克(Bomber Jacket)入鏡,隨即模仿「捍衛戰士:獨行俠」的場景,發表了一堂白板講座。因為這是一支競選廣告,內容自然無關電影 裡的任務內容,而是關於德桑提斯怎麼「對付企業媒體(Corporate media)」。

從影片可見,德桑提斯接著拉上飛行裝的拉鍊,一邊從機庫走向停機坪,一邊說著自己從政以來對付記者的「交戰守則」,最後以德桑提斯戴上飛行頭盔、坐進似乎是軍機的駕駛艙做結尾。

德桑提斯本人在美國海軍服役6年,2010年榮譽退伍前獲頒銅星胸章。根據「邁阿密先驅報」報導,德桑提斯從被部署至伊拉克跟關塔那摩灣兩地,但比起電影「捍衛戰士」,他的服役紀錄比較像是電視劇「執法悍將」(JAG)。因為德桑提斯是軍事律師,就行動的合法性提供法律建議,目前也仍是美國海軍預備役的一員。

德桑提斯23日早上作客福斯新聞談話節目討論這一支競選廣告,稱把自己描繪成「獨行俠」不是他的點子,「我想,這是我妻子一開始想到的」。

根據23日的民主黨佛州州長初選結果,德桑提斯將會對上現為佛州聯邦眾議員的前州長克利斯特(Charlie Crist)。

Top Gov… Dogfighting… Taking on the Corporate Media…



Rules of Engagement are as Follows:



⬇️ pic.twitter.com/tG7iMCAXvY