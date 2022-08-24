影／德桑提斯競選廣告扮「捍衛戰士」穿飛行夾克耍帥

美國11月舉行期中選舉，爭取連任的佛州州長德桑提斯近日發布最新競選廣告，把自己描繪成今夏賣座強片「捍衛戰士：獨行俠」裡的「獨行俠」。(影片截圖)

美國11月舉行期中選舉，爭取連任的佛州 州長德桑提斯 （Ron DeSantis）發布最新的競選廣告，把自己描繪成一名獨行俠。更準確地說，他明顯扮成了今夏賣座強片「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）裡的那一位「獨行俠」。

好萊塢業界媒體「Deadline」報導，在22日晚間發布的「頂尖州長」（Top Gov）廣告中，德桑提斯身穿飛行夾克（Bomber Jacket）入鏡，隨即模仿「捍衛戰士：獨行俠」的場景，發表了一堂白板講座。因為這是一支競選廣告，內容自然無關電影 裡的任務內容，而是關於德桑提斯怎麼「對付企業媒體（Corporate media）」。

從影片可見，德桑提斯接著拉上飛行裝的拉鍊，一邊從機庫走向停機坪，一邊說著自己從政以來對付記者的「交戰守則」，最後以德桑提斯戴上飛行頭盔、坐進似乎是軍機的駕駛艙做結尾。

德桑提斯本人在美國海軍服役6年，2010年榮譽退伍前獲頒銅星胸章。根據「邁阿密先驅報」報導，德桑提斯從被部署至伊拉克跟關塔那摩灣兩地，但比起電影「捍衛戰士」，他的服役紀錄比較像是電視劇「執法悍將」（JAG）。因為德桑提斯是軍事律師，就行動的合法性提供法律建議，目前也仍是美國海軍預備役的一員。

德桑提斯23日早上作客福斯新聞談話節目討論這一支競選廣告，稱把自己描繪成「獨行俠」不是他的點子，「我想，這是我妻子一開始想到的」。

根據23日的民主黨佛州州長初選結果，德桑提斯將會對上現為佛州聯邦眾議員的前州長克利斯特（Charlie Crist）。