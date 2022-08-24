決戰11月 佛州長選戰 德桑提斯vs.克利斯特

佛州23日舉行州長初選，結果確定現任共和黨州長德桑提斯爭取連任，將遇到民主黨對手國會議員克里斯特的挑戰。(美聯社) Election 2022 Florida U.S. Rep. Charlie Crist give two thumbs up as he walks towards the polls to vote in person on Election Day at Gathering Church, Tuesday, Aug. 23, 2022 in St. Petersburg, Fla. (Dirk Shadd/Tampa Bay Times via AP)

佛羅里達和紐約州23日舉行初選，聯邦眾議員克利斯特(Charlie Crist)23日在佛州 初選獲勝，代表民主黨 在11月的期中選舉，挑戰尋求連任的共和黨 籍佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)；紐約州兩名民主黨現任眾議員馬隆尼(Carolyn Maloney)、納德勒(Jerry Nadler)因選區重劃而捉對廝殺，現任眾院司法委員會主席的納德勒，最後勝出。

佛州23日舉行州長初選，結果確定現任共和黨州長德桑提斯爭取連任。(美聯社)

國會眾議員戴明斯，23日贏得民主黨參議員初選。(Getty Images)

共和黨聯邦議員盧比歐，尋求連任。(Getty Images)

另方面，佛州國會眾議員瓦爾戴明斯(Val Demings)輕鬆贏得民主黨提名，挑戰共和黨參議員魯比歐(Marco Rubio)；戴明斯是前警察局長，她有機會成為佛州第一位黑人女參議員。

66歲的克利斯特雖然在全州選舉中有兩度敗北的紀錄，但這次在初選裡受到民主黨建制派支持，與其他人選相比，被認為是個令人放心的選擇。

2007年至2011年時，克利斯特是佛州第44任州長，當時的他是共和黨員，後來才改加入民主黨。走中間路線的克利斯特有機會吸引佛州郊區選票，進而在共和黨長期占優勢的地盤，為民主黨爭取勝利機會。

初選競選期間，克利斯特選戰重點就放在抨擊德桑提斯。根據媒體報導，德桑提斯認為，連任州長將是進軍2024年大選的重要跳板。

克利斯特23日宣布初選勝利時說：「今晚，佛州人民清楚傳遞訊息。他們想要的州長是在乎民眾的，會解決真正的問題，捍衛人民的自由，而不是一個分化民眾的惡霸，剝奪我們的自由。」

克利斯特的民主黨初選主要對手為佛州農業廳長妮姬‧弗瑞德(Nikki Fried)。弗瑞德的選戰基調偏向進步派，明確主張支持墮胎權以及男女同志、雙性戀、跨性別者(LGBTQ)權益。44歲的她以「新氣象」選戰宣傳主軸，希望成為佛州史上第一位女州長。在共和黨占有龐大優勢的佛州，弗瑞德是州政府所有廳處首長當中唯一一位民主黨官員。