決戰11月 佛州長選戰 德桑提斯vs.克利斯特
佛羅里達和紐約州23日舉行初選，聯邦眾議員克利斯特(Charlie Crist)23日在佛州初選獲勝，代表民主黨在11月的期中選舉，挑戰尋求連任的共和黨籍佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)；紐約州兩名民主黨現任眾議員馬隆尼(Carolyn Maloney)、納德勒(Jerry Nadler)因選區重劃而捉對廝殺，現任眾院司法委員會主席的納德勒，最後勝出。
另方面，佛州國會眾議員瓦爾戴明斯(Val Demings)輕鬆贏得民主黨提名，挑戰共和黨參議員魯比歐(Marco Rubio)；戴明斯是前警察局長，她有機會成為佛州第一位黑人女參議員。
66歲的克利斯特雖然在全州選舉中有兩度敗北的紀錄，但這次在初選裡受到民主黨建制派支持，與其他人選相比，被認為是個令人放心的選擇。
2007年至2011年時，克利斯特是佛州第44任州長，當時的他是共和黨員，後來才改加入民主黨。走中間路線的克利斯特有機會吸引佛州郊區選票，進而在共和黨長期占優勢的地盤，為民主黨爭取勝利機會。
初選競選期間，克利斯特選戰重點就放在抨擊德桑提斯。根據媒體報導，德桑提斯認為，連任州長將是進軍2024年大選的重要跳板。
克利斯特23日宣布初選勝利時說：「今晚，佛州人民清楚傳遞訊息。他們想要的州長是在乎民眾的，會解決真正的問題，捍衛人民的自由，而不是一個分化民眾的惡霸，剝奪我們的自由。」
克利斯特的民主黨初選主要對手為佛州農業廳長妮姬‧弗瑞德(Nikki Fried)。弗瑞德的選戰基調偏向進步派，明確主張支持墮胎權以及男女同志、雙性戀、跨性別者(LGBTQ)權益。44歲的她以「新氣象」選戰宣傳主軸，希望成為佛州史上第一位女州長。在共和黨占有龐大優勢的佛州，弗瑞德是州政府所有廳處首長當中唯一一位民主黨官員。
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