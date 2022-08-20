我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮：若普亭會出席G20峰會 澤倫斯基也應該到場

通膨飆…養一個孩子到17歲要花31萬 平均每年1.8萬

川普「立即解密令」? 前幕僚駁斥：鬼扯 從未聽過這麼愚蠢命令

記者胡玉立／綜合報導
前總統川普聲稱有「常規命令」可以將他從橢圓形辦公室拿到住所的文件「立即解密」，但曾任川普政府白宮幕僚長的凱利(圖)駁斥：「從未聽過這麼愚蠢的命令。」(Getty Images)
前總統川普聲稱有「常規命令」可以將他從橢圓形辦公室拿到住所的文件「立即解密」，但曾任川普政府白宮幕僚長的凱利(圖)駁斥：「從未聽過這麼愚蠢的命令。」(Getty Images)

聯邦調查局(FBI)從前總統川普佛州海湖莊園查獲機密和絕密文件的這些日子，川普及其盟友聲稱，川普有一項「常規／長期命令」(standing order)可以將他從橢圓形辦公室拿到他白宮住所的文件「立即解密」；但包括兩名前川普幕僚長在內的18位前川普政府官員對此「常規」說法嗤之以鼻，還有人直稱「鬼扯」(bullsh*t)。

有線電視新聞網(CNN)報導，2017年到2019年擔任川普白宮幕僚長17個月的凱利(John Kelly)駁斥道：「從未聽過這麼愚蠢的命令。我無法想像在我之後於白宮工作的任何人會聳聳肩任由這樣的命令通過。」

接替凱利出任白宮代理幕僚長的穆瓦尼(Mick Mulvaney)也告訴CNN，「不知道有這種常規」。一位白宮高級官員說：「完全是胡說八道，如果此說為真，有他簽名的命令在哪裡？情報體系和國防部一定會強烈反對，國會軍事委員會也鐵定會知道這一點。」

FBI8日搜查海湖莊園、沒收了11箱包括最高機密在內的機密文件，其後川普及其盟友提出各種說法，川普還在社群平台Truth Social宣稱，FBI在他家沒數的文件「都已解密」。被川普任命為國家檔案局(National Archives)指定人員、保守派網站Just the News主編所羅門(John Solomon)上周更對外宣讀川普團隊聲明指稱：「川普有一項常規，將所有從橢圓形辦公室移至其住所的文件視為立即解密」。

官員們表示，即使川普試圖廣泛解密文件，也應遵循特定程序。解密必須透過仔細審查且通知中央情報局、國家安全局、能源部、國務院和國防部等機構。司法部反情報部門前負責人勞夫曼(David Laufman)說：「這不能只是他腦子一想就能做的。」

勞夫曼過去曾調查喜萊莉·柯林頓對機密文件的處理。他說：「相關計畫和官員會接獲通知。但沒有證據顯示如此。」

前川普幕僚、2020年總統大選後辭去白宮通訊主任一職的CNN政治評論員葛里芬(Alyssa Farah Griffin)表示，全面解密「非常魯莽」，她說：「要是總統或前任總統可以對我們國家的祕密為所欲為，對美國國家安全將構成無法估量的風險。」

川普 白宮 FBI

上一則

刺死華裔室友 新澤西州華男遭判刑28年

下一則

哈佛研究：Airbnb屋主若為亞裔姓名 疫期生意較差

延伸閱讀

藍調歌手凱利性侵案 37歲女出面作證：15歲時與他發生性關係

藍調歌手凱利性侵案 37歲女出面作證：15歲時與他發生性關係
川普集團財務長 魏索柏格認稅務詐欺 第6位圈內人獲刑

川普集團財務長 魏索柏格認稅務詐欺 第6位圈內人獲刑
不滿川普佛州宅邸被搜 賓州男揚言殺光FBI

不滿川普佛州宅邸被搜 賓州男揚言殺光FBI
拜登簽署「降通膨法案」大日 難甩川普陰影

拜登簽署「降通膨法案」大日 難甩川普陰影

熱門新聞

北美家具用品連鎖零售商Bed Bath & Beyond。（路透）

南加大20歲學生買這支股票 1個多月賺了1.1億元

2022-08-17 22:46
馬斯克最近說，他想戒掉每天早上一醒來就查看手機的壞習慣，因為這有害健康。美聯社

馬斯克想戒掉每天早上這個壞習慣 「相信很多人都有」

2022-08-13 11:30
蘋果17日警告旗下手機、平板和電腦出現嚴重安全漏洞。(美聯社)

快更新 蘋果警告嚴重漏洞 駭客恐全面接管用戶設備

2022-08-18 22:07
圖為起亞(kia)汽車。Getty Images

一條USB搞定偷車 起亞挑戰全美蔓延 芝韓系車遭竊暴增

2022-08-15 12:47
普恩特位於加州沙加緬度(Sacramento)F街1426號(1426 F Street)的住所，如今入住了威廉斯、他的妻子芭芭拉荷姆斯，和他的岳母。(谷歌地圖)

住在80年代轟動全美殺人魔凶宅 屋主：幽默面對一切

2022-08-17 13:35
可謂美國司法史上極大醜聞，賓州前法官和柯納漢(左一)和夏瓦雷拉(右一)利用職權收取佣金，把將近300名輕罪青少年送進營利監獄，最小只有8歲。聯邦法院16日判決2人要賠償2億元給這300名受害者。（美聯社）

司法大醜聞 賓州前法官收回扣 把2300名兒童送監換錢

2022-08-17 22:30

超人氣

更多 >
專挑中國留學生？澤西市攻擊連6案 手法逐次升級

專挑中國留學生？澤西市攻擊連6案 手法逐次升級
洛杉磯快閃族放肆哄搶 7-11便利店 視頻全在錄

洛杉磯快閃族放肆哄搶 7-11便利店 視頻全在錄
領了社安金 是否還有資格拿糧食券？

領了社安金 是否還有資格拿糧食券？
余天寸步不離女兒病房 痛心同意不再急救余苑綺

余天寸步不離女兒病房 痛心同意不再急救余苑綺
華人父母生混血兒親子鑑定還母清白 醫師、專家說話了

華人父母生混血兒親子鑑定還母清白 醫師、專家說話了