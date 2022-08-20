川普「立即解密令」? 前幕僚駁斥：鬼扯 從未聽過這麼愚蠢命令

前總統川普聲稱有「常規命令」可以將他從橢圓形辦公室拿到住所的文件「立即解密」，但曾任川普政府白宮幕僚長的凱利(圖)駁斥：「從未聽過這麼愚蠢的命令。」(Getty Images)

聯邦調查局(FBI )從前總統川普 佛州海湖莊園查獲機密和絕密文件的這些日子，川普及其盟友聲稱，川普有一項「常規／長期命令」(standing order)可以將他從橢圓形辦公室拿到他白宮 住所的文件「立即解密」；但包括兩名前川普幕僚長在內的18位前川普政府官員對此「常規」說法嗤之以鼻，還有人直稱「鬼扯」(bullsh*t)。

有線電視新聞網(CNN)報導，2017年到2019年擔任川普白宮幕僚長17個月的凱利(John Kelly)駁斥道：「從未聽過這麼愚蠢的命令。我無法想像在我之後於白宮工作的任何人會聳聳肩任由這樣的命令通過。」

接替凱利出任白宮代理幕僚長的穆瓦尼(Mick Mulvaney)也告訴CNN，「不知道有這種常規」。一位白宮高級官員說：「完全是胡說八道，如果此說為真，有他簽名的命令在哪裡？情報體系和國防部一定會強烈反對，國會軍事委員會也鐵定會知道這一點。」

FBI8日搜查海湖莊園、沒收了11箱包括最高機密在內的機密文件，其後川普及其盟友提出各種說法，川普還在社群平台Truth Social宣稱，FBI在他家沒數的文件「都已解密」。被川普任命為國家檔案局(National Archives)指定人員、保守派網站Just the News主編所羅門(John Solomon)上周更對外宣讀川普團隊聲明指稱：「川普有一項常規，將所有從橢圓形辦公室移至其住所的文件視為立即解密」。

官員們表示，即使川普試圖廣泛解密文件，也應遵循特定程序。解密必須透過仔細審查且通知中央情報局、國家安全局、能源部、國務院和國防部等機構。司法部反情報部門前負責人勞夫曼(David Laufman)說：「這不能只是他腦子一想就能做的。」

勞夫曼過去曾調查喜萊莉·柯林頓對機密文件的處理。他說：「相關計畫和官員會接獲通知。但沒有證據顯示如此。」

前川普幕僚、2020年總統大選後辭去白宮通訊主任一職的CNN政治評論員葛里芬(Alyssa Farah Griffin)表示，全面解密「非常魯莽」，她說：「要是總統或前任總統可以對我們國家的祕密為所欲為，對美國國家安全將構成無法估量的風險。」