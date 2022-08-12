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拜登確診後歸隊 衝刺期中選舉 準備為連任路造勢

編譯簡國帆／綜合外電
總統拜登未來幾周將在全美走透透，衝刺期中選舉選情，他也正準備尋求競選連任總統。(美聯社)
總統拜登未來幾周將在全美走透透，衝刺期中選舉選情，他也正準備尋求競選連任總統。(美聯社)

白宮官員11日表示，總統拜登計劃未來幾周內在美國各地「走透透」，宣傳他最近在氣候變遷、槍支管制和藥品定價等一連串立法勝利，以提振民主黨在11月國會期中選舉的氣勢。知情人士也透露，拜登準備在期中選舉過後，為他2024年連任之路造勢，希望再度阻止前總統川普入主白宮。

路透報導，拜登兩度確診後，在白宮隔離了兩個多星期，本周在南卡羅來納州度假，白宮官員向黨內盟友發布的通知顯示，拜登打算利用最近在國會取得的立法勝利，提振民主黨候選人的選情，這項通知雖未明確說明拜登的行程，但他預料將前往賓州、俄亥俄州及北卡羅來納州等選情緊繃的熱區。

民主黨正力圖在11月8日的期中選舉保住對參眾兩院的些微優勢，而拜登的民調支持率本周升至6月初以來最高。

白宮已承諾展開媒體造勢宣傳，希望宣揚去年推動疫情經濟刺激方案、基礎建設和其他支出計畫的成果，但部份民主黨人批評未達預期效果，或被其他事件搶走關注。近來民主黨取得若干重大立法勝利，加上汽油價格下滑與通膨放緩，帶給拜登團隊希望，認為選民11月不會背棄民主黨。

彭博資訊報導，拜登也準備在期中選舉過後，尋求競選連任。知情人士說，儘管民調顯示多數民主黨員希望2024年換人選總統，但拜登想二度入主白宮的決心愈來愈堅定，原因包括最近的立法、經濟與外交政策勝利都給他更多信心，而且他希望再度阻止川普問頂白宮。

近來回到白宮任職的民主黨長期幕僚鄧恩說：「總統說他計劃再度競選（總統），大家都應該聽進去。」

知情人士說，三名民主黨國會議員近來都勸拜登讓位給更年輕選人，好幾人也表示不支持拜登競選連任，但隨著川普在1月國會山莊暴亂事件所扮演的角色益加明顯，而且川普在共和黨的支持度居高不下，都強化拜登尋求連任的決心。

拜登 民主黨 白宮

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