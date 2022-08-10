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美控伊朗密謀買兇殺波頓 傳龐培歐也列為目標

中央社／華盛頓10日綜合外電
前國務卿龐培歐。（美聯社）
前國務卿龐培歐。（美聯社）

美國今天指控伊朗菁英「伊斯蘭革命衛隊」密謀殺害美國前總統川普的國安顧問波頓（John Bolton）；此外，傳出前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）也被列入暗殺名單。

綜合法新社和路透報導，美國司法部表示，45歲的波爾薩費（Shahram Poursafi）是伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）菁英聖城部隊（Quds Force）成員，他曾提議支付30萬美元給一名在美人士，要此人殺害前美國駐聯合國大使波頓。

司法部指出，這項買凶殺人計畫有可能是為了報復美國2020年1月在伊拉克狙殺伊斯蘭革命衛隊指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）。

根據美國法院文件，波爾薩費去年10月從伊朗聯繫一名在美人士，聲稱想要委託拍攝波頓的照片。此人將波爾薩費轉介給另一名聯絡人，波爾薩費遂提出30萬美元，要這名聯絡人殺害波頓。

波爾薩費也提出刺殺第2個目標的可能性，若達成任務，可支付100萬美元。

法院文件未說明第2個目標是何人，但根據美國新聞網站Axios報導，第2個目標人物是前國務卿、前中央情報局（CIA）局長龐培歐。

但法院文件提到，波爾薩費打交道的對象，其實是美國聯邦調查局（FBI）的線人。

波爾薩費被控密謀買凶殺人，若罪名成立，最高可處10年徒刑；他也被控為跨國謀殺陰謀提供及意圖提供物質支援，可處15年徒刑。

司法部表示，波爾薩費仍逍遙法外，可能在伊朗境內。

現任白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）在司法部宣布相關指控後說：「伊朗若攻擊我國公民，包括現在或曾經為美國效力的人士，將面臨嚴重後果。」

德黑蘭當局則譴責美方舉動。伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanaani）說：「伊朗鄭重警告，不要以這些荒謬及毫無根據的指控為藉口，對伊朗公民採取任何行動。」

伊朗 司法部 波頓

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