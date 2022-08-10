拜登一家飛南卡度假 2歲金髮小孫子超可愛

拜登總統10日偕家人抵達南卡羅來納州度假，帶著孫子波，可愛模樣令人注目。(美聯社)

拜登 總統10日偕家人抵達南卡羅來納州度假，預計停留至少七天；媒體統計，拜登上任以來，經常返回德拉瓦老家，偶爾打高爾夫，接受正式採訪與召開記者會的次數相對較少。

拜登10日帶著夫人吉兒(Jill Biden)、兒子杭特(Hunter Biden)、兒媳梅麗莎‧柯恩(Melissa Cohen)和孫子波(Beau)，從查爾斯頓聯合基地搭乘空軍一號出發；兩歲的波穿著海軍藍西裝與皮鞋，一頭過肩金髮隨風飄散，可愛模樣令人注目。

聯邦航空管理局(FAA)表示，拜登夫婦將造訪基窪島(Kiawah Island)，該島以私人海灘與高球度假村著稱。

拜登總統10日偕家人抵達南卡羅來納州度假，帶著孫子波，可愛模樣令人注目。(美聯社)

拜登人在南卡之際，眾院計畫投票通過總統多項優先要務法案，包括對抗氣候變遷的3690億元經費、聯邦醫療保險計畫(Medicare，俗稱紅藍卡)受益人的處方箋藥價最高2000元，並延長新冠肺炎疫情補貼，協助約1300萬人支付健保費。

歷屆總統都有暑期度假傳統，拜登去年的旅遊計畫被華府立法議程、疫情升溫和混亂的美軍撤出阿富汗打亂，前總統布希(George W. Bush)常在8月間赴德州中部牧場放鬆，歐巴馬會到麻州瑪莎葡萄園島(Martha's Vineyard)打小白球，川普 則會到新澤西州的私人高球俱樂部揮桿。

白宮 不回應拜登一家人度假行程與活動細節，也未說明拜登何時返回華府，僅強調總統雖不在白宮但仍持續辦公，包括與幕僚開會並聽取簡報，他的團隊總是隨行外出，包括國安會議職員和白宮幕僚長辦公室代表。

前駐白宮記者諾樂(Mark Knoller)統計，拜登就任的頭18個月，共計回德拉瓦州46次，造訪大衛營(Camp David)18次，打了15回高爾夫球；數據顯示，拜登與擔任參議員及副總統時期的習慣相同，常於周末回老家。

公事方面，拜登迄今參與17次正式記者會和20次訪談；拜登團隊的媒體交流多仰賴事先準備好的演說，以及簡短的問答環節，較少正式的記者會與採訪，頻率遠低於前幾任總統。

諾樂指出，拜登參與20次訪談，同期內川普100次，歐巴馬206次。

與近幾任總統相比，拜登的私人行程多於川普、歐巴馬，但少於布希；拜登目前的官方海外行程較少，部分歸因於疫情；拜登迄今出訪六次、13國；同期內，川普出訪七次、19國，歐巴馬出行13次，訪問22國。