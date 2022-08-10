我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台海局勢緊張 路透：拜登政府重新思考調整關稅問題

印第安納州小鎮爆炸 39間房屋受損 至少3死

拜登一家飛南卡度假 2歲金髮小孫子超可愛

編譯陳韻涵、徐薏茹／即時報導
拜登總統10日偕家人抵達南卡羅來納州度假，帶著孫子波，可愛模樣令人注目。(美聯社)
拜登總統10日偕家人抵達南卡羅來納州度假，帶著孫子波，可愛模樣令人注目。(美聯社)

拜登總統10日偕家人抵達南卡羅來納州度假，預計停留至少七天；媒體統計，拜登上任以來，經常返回德拉瓦老家，偶爾打高爾夫，接受正式採訪與召開記者會的次數相對較少。

拜登10日帶著夫人吉兒(Jill Biden)、兒子杭特(Hunter Biden)、兒媳梅麗莎‧柯恩(Melissa Cohen)和孫子波(Beau)，從查爾斯頓聯合基地搭乘空軍一號出發；兩歲的波穿著海軍藍西裝與皮鞋，一頭過肩金髮隨風飄散，可愛模樣令人注目。

聯邦航空管理局(FAA)表示，拜登夫婦將造訪基窪島(Kiawah Island)，該島以私人海灘與高球度假村著稱。

拜登總統10日偕家人抵達南卡羅來納州度假，帶著孫子波，可愛模樣令人注目。(美聯社...
拜登總統10日偕家人抵達南卡羅來納州度假，帶著孫子波，可愛模樣令人注目。(美聯社)

拜登人在南卡之際，眾院計畫投票通過總統多項優先要務法案，包括對抗氣候變遷的3690億元經費、聯邦醫療保險計畫(Medicare，俗稱紅藍卡)受益人的處方箋藥價最高2000元，並延長新冠肺炎疫情補貼，協助約1300萬人支付健保費。

歷屆總統都有暑期度假傳統，拜登去年的旅遊計畫被華府立法議程、疫情升溫和混亂的美軍撤出阿富汗打亂，前總統布希(George W. Bush)常在8月間赴德州中部牧場放鬆，歐巴馬會到麻州瑪莎葡萄園島(Martha's Vineyard)打小白球，川普則會到新澤西州的私人高球俱樂部揮桿。

白宮不回應拜登一家人度假行程與活動細節，也未說明拜登何時返回華府，僅強調總統雖不在白宮但仍持續辦公，包括與幕僚開會並聽取簡報，他的團隊總是隨行外出，包括國安會議職員和白宮幕僚長辦公室代表。

前駐白宮記者諾樂(Mark Knoller)統計，拜登就任的頭18個月，共計回德拉瓦州46次，造訪大衛營(Camp David)18次，打了15回高爾夫球；數據顯示，拜登與擔任參議員及副總統時期的習慣相同，常於周末回老家。

公事方面，拜登迄今參與17次正式記者會和20次訪談；拜登團隊的媒體交流多仰賴事先準備好的演說，以及簡短的問答環節，較少正式的記者會與採訪，頻率遠低於前幾任總統。

諾樂指出，拜登參與20次訪談，同期內川普100次，歐巴馬206次。

與近幾任總統相比，拜登的私人行程多於川普、歐巴馬，但少於布希；拜登目前的官方海外行程較少，部分歸因於疫情；拜登迄今出訪六次、13國；同期內，川普出訪七次、19國，歐巴馬出行13次，訪問22國。

拜登 白宮 川普

上一則

商務部長：盼520億元晶片法案 帶動4000億元投資

延伸閱讀

台海局勢緊張 路透：拜登政府重新思考調整關稅問題

台海局勢緊張 路透：拜登政府重新思考調整關稅問題
美批准瑞典芬蘭入會案 拜登：將使北約更強大

美批准瑞典芬蘭入會案 拜登：將使北約更強大
30名FBI幹員這樣搜查海湖莊園…川普兒子咬定拜登知情

30名FBI幹員這樣搜查海湖莊園…川普兒子咬定拜登知情
FT：拜登穩健得勝 立法成就完勝歐巴馬、柯林頓

FT：拜登穩健得勝 立法成就完勝歐巴馬、柯林頓

熱門新聞

美國房地產網站Realtor.com的資料顯示，6月時全美每7戶住宅約有1戶降價求售，相較之下，去年同期13戶有1戶降價求售。 歐新社

房市降溫 賣家鬱鬱寡歡...降價求售比率增近一倍

2022-08-06 13:46
布魯克林一名19歲華男4日晚於巴斯海灘(Bath Beach)的BJ's商場購物後，在電梯遭陌生男子持槍搶劫並殺害。(Getty Images)

紐約19歲華男BJ's購物 停車場電梯內遭18歲槍手劫殺

2022-08-05 13:14
眾院議長裴洛西(左)回到美國。(美聯社)

川普寓所被FBI搜索 死對頭裴洛西說話了

2022-08-09 10:52
川普的海湖莊園8日遭到FBI搜索。（歐新社）

FBI為何敢抄川普的海湖莊園? 行家曝：有內應爆料

2022-08-09 12:41
大洛杉磯台灣會館6日舉行2022年台美小姐決選晚會，由即將就讀史丹福大學的張芳瑜（Tiffany Chang）奪得后冠。（中央社）

洛杉磯台美小姐冠軍出爐 在美傳承台灣人認同

2022-08-07 12:57
川普不相信FBI會對自己出手。（路透）

寓所被FBI夜襲 姪女披露川普的內心反應

2022-08-09 12:31

超人氣

更多 >
她渡假被搭訕 得知真相後尷尬婉拒 男卻說：我收了錢…

她渡假被搭訕 得知真相後尷尬婉拒 男卻說：我收了錢…
華府智庫兵推台海戰爭：台取勝代價沉重 美損數百戰機

華府智庫兵推台海戰爭：台取勝代價沉重 美損數百戰機
世說新聞╱妙齡華女無徵兆染惡疾 全家數次想自殺

世說新聞╱妙齡華女無徵兆染惡疾 全家數次想自殺
腦癌華女全家陷絕境「數度想輕生」 一篇報導絕處逢生

腦癌華女全家陷絕境「數度想輕生」 一篇報導絕處逢生
一元店這10項商品 花再少錢都不值得

一元店這10項商品 花再少錢都不值得