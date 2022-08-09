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民調：解決經濟、犯罪、通膨問題 選民看好共和黨

記者顏伶如╱綜合報導
通膨居高不下，嚴重影響民生，成為選民最關心的問題。(本報檔案照)
通膨居高不下，嚴重影響民生，成為選民最關心的問題。(本報檔案照)

距離期中選舉剩下倒數三個月，美國廣播公司新聞部(ABC News)與市場研究調查機構「易普索」(Ipsos)公布最新民調報告指出，攸關全國的11項重大議題當中，受訪選民對於經濟、犯罪、通貨膨脹、移民等七項議題看好共和黨較有能力解決；這項報告同時顯示，與今年6月的相同調查相比，拜登總統在幾項主要領域的施政滿意度幾乎沒有改變。

這項聯合民調報告結果指出，11項重大議題中，其中七項受訪選民認為共和黨解決問題的能力超過民主黨。以經濟問題為例，34%受訪選民認共和黨較有辦法解決問題，看好民主黨較能解決問題的受訪選民則有25%；犯罪問題方面，32%受訪者認為共和黨較有能力解決問題，21%受訪選民看好民主黨；33%受訪者認為共和黨較有辦法解決通膨問題，23%受訪者則看好民主黨。

受訪選民看好共和黨較有辦法解決的領域還包括移民(共和黨看好度37%，民主黨看好度28%)、俄烏戰爭(共和黨26%，民主黨25%)、高油價(共和黨33%，民主黨24%)、稅務問題(共和黨31%，民主黨25%)。

選民認為民主黨較有能力處理的問題則有槍枝暴力(民主黨34%，共和黨29%)、墮胎權(民主黨38%，共和黨26%)、氣候變遷(民主黨37%，共和黨19%)、新冠疫情(民主黨度36%，共和黨20%)。

值得注意的是，這項調查在8月5日、6日針對全美18歲以上665位成年人進行的調查中，約三分之一對於兩黨解決問題的能力都缺乏信任。

統計結果顯示，拜登在11項重大議題中的10項成績與今年6月相同，在經濟復甦方面的滿意度為37%，處理通膨問題則獲29%民眾肯定。

調查結果指出，拜登施政滿意度唯一出現明顯變化的議題領域是油價。最新統計顯示，拜登處理高油價問題獲得34%民眾肯定，但在今年6月的相同調查裡，只有27%民眾予以肯定。根據統計，目前全美平均每加侖汽油價格，約較今年6月間下降近1元。

共和黨 民主黨 拜登

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