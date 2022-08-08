拜登結束染疫隔離 返回德拉瓦與家人團聚

拜登總統第二次隔離結束，步出白宮時高興地向媒體揮手。（美聯社）

拜登 總統結束最近一次隔離，自上月染疫後首度離開白宮 ，7日返回德拉瓦老家與家人重聚。

拜登6日、7日新冠檢測 結果均呈陰性，白宮醫師歐康納(Kevin O'Connor)表示，總統將安全返回參與公眾行程。

拜登搭乘專機海軍陸戰隊1號(Marine One)離開白宮前微笑揮手致意，表示自己狀況良好。

消息指出，拜登一家預計在德拉瓦州里霍伯斯灘(Rehoboth Beach)共度家庭時光，該處是熱門的度假勝地。

拜登最初於上月21日確診，隨後立即遵照醫師指示服用輝瑞(Pfizer)新冠口服藥物Paxlovid治療；據白宮醫師透露，拜登染疫期間的生命徵象(vital signs)保持穩定，有流鼻水、咳嗽、喉嚨痛、肌肉痠痛等症狀。

隔離期間拜登仍持續辦公並表示自己症狀輕微。

經過幾日隔離，上月26、27日檢測結果呈陰性，解除隔離後拜登在白宮玫瑰園(Rose Garden)公開演說，告訴人民若接種補強針，便不需要害怕病毒，另外提醒民眾出現症狀時自行檢測並就醫治療。

30日出現復發(rebound)症狀，篩檢結果再度呈陽性，進入第二次隔離，隔離期間的演說皆在白宮陽台發表，包括宣布凱達組織(Al-Qaeda)現任領導人薩瓦里(Ayman al-Zawahiri)遭無人機精準擊斃，是自阿富汗撤軍以來打擊恐怖主義的最大進展。

第二次隔離一直到6日檢測結果才首度呈陰性。

拜登在白宮總共隔離14日，包括第二次隔離7日。隔離期間，第一夫人吉兒．拜登(Jill Biden)皆待在德拉瓦州。

拜登夫婦預計於8日前往肯塔基州訪查水災災情。