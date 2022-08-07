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前副總統錢尼為女兒連任競選廣告助選 批川普懦夫

記者顏伶如／綜合報導
久未露面的前副總統錢尼日前為女兒連任國會眾議員，擔任競選文宣主角。(取自麗茲‧錢尼競選團隊)
久未露面的前副總統錢尼日前為女兒連任國會眾議員，擔任競選文宣主角。(取自麗茲‧錢尼競選團隊)

尋求連任的共和黨懷俄明州聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)4日推出的最新競選廣告，影片主角為她的父親、前副總統錢尼(Dick Cheney)。81歲的錢尼在這支60秒的廣告片中，批評前總統川普是「懦夫」(coward)。

錢尼在廣告中說：「我們國家246年歷史當中，從來沒有人比川普對國家的威脅更嚴重。」他指出，川普企圖透過謊言與暴力竊取上次大選，以達到繼續執政的目的，但他已經被選民否決了。

錢尼指出：「他是個懦夫。真正的男人不會對支持者說謊。他已經敗選，而且輸得很慘。這點我知道，他也明白，捫心自問，我覺得絕大多數共和黨人統統都知道。」

錢尼在廣告中說，對於女兒能夠為真相挺身而出，做對的事，信守對憲法的承諾，他與妻子都深感與有榮焉，「這些事情是我們黨裡許多人不敢做的。」

麗茲‧錢尼將在8月16日的共和黨懷州初選裡，面臨獲川普背書的對手海吉曼(Harriet Hageman)挑戰。56歲的麗茲‧錢尼因為長期在共和黨内反對川普而擁有全國知名度，選舉募款高達數百萬元，但這次選舉恐怕面臨硬仗，因為川普陣營投注大量金錢與資源，想要阻斷她的連任之路。

2021年1月6日國會暴動發生後，麗茲‧錢尼與另外9名共和黨籍聯邦眾議員投票支持彈劾川普。她因為反川立場鮮明，經常公開發言批評川普，2021年5月遭到黨團口頭表決一致通過撤銷眾院共和黨會議(House Republican Conference)主席頭銜。共和黨懷俄明州黨部、共和黨全國委員會(Republican National Committee)都對麗茲‧錢尼祭出制裁。

麗茲‧錢尼同意加入眾議院國會暴亂調查委員會，讓川普更加惱怒。調查委員會今夏舉行的系列聽證會裡，身為副主席的麗茲‧錢尼砲火十足，一一舉證直指川普及川普核心圈幕僚介入國會暴亂事前規畫。麗茲‧錢尼儼然已經成為共和黨內反川派大將。

久未露面的前副總統錢尼(後右)日前為女兒麗茲連任國會眾議員，擔任競選文宣主角。圖...
久未露面的前副總統錢尼(後右)日前為女兒麗茲連任國會眾議員，擔任競選文宣主角。圖為兩人今年1月6日在華府出席國會暴亂一周年的活動。(路透)

川普 共和黨 懷俄明州

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