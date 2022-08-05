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川普支持參選人拿下亞州共和黨初選 或成2024初選指標

編譯羅方妤／即時報導
美國前總統川普（左）7月22日在亞歷桑納州為他支持的州長共和黨內初選候選人卡麗．雷克（右）助選。（Getty Images）
美國前總統川普（左）7月22日在亞歷桑納州為他支持的州長共和黨內初選候選人卡麗．雷克（右）助選。（Getty Images）

福斯新聞前主播卡麗．雷克(Kari Lake)揮別記者生涯，被美國前總統川普欽點為亞歷桑納州州長共和黨初選參選人，並受到川普堅定支持者擁護，最終贏得黨內初選。

雷克在初選擊敗前副總統潘斯支持的候選人卡琳．泰勒．羅布森，可能成為2024年大選共和黨初選指標，顯示川普在黨內仍有影響力。川普支持的其他候選人也在黨內初選中獲勝，且都支持2020年大選舞弊論，如果他們在今年11月期中選舉獲勝，將在選舉關鍵戰場州掌權。

雷克在初選獲勝後聲明表示：「一直被建制派遺忘的亞州民眾剛剛發動了一場政治地震。」

共和黨人現在進入期中選舉衝刺階段，一群與川普關係密切的被提名者否認拜登合法當選總統。雷克將在今年11月的選舉對陣民主黨籍州務卿凱蒂．霍布斯（Katie Hobbs）。

霍布斯四日晚間針對雷克勝選表示：「這場州長之爭並非關乎民主黨和共和黨，而是關乎理智和混亂間的選擇。」

川普支持的參選人在黨內初選有所斬獲。雷克在亞州州長初選獲勝，該州一直是他推翻2020年大選結果，並質疑拜登勝選的核心區域。川普支持的聯邦參議員、州務卿、檢察長、聯邦眾議員和州議會議員參選人都在黨內初選獲勝。

如果他們在今年11月期中選舉獲勝，隨著川普考慮再度參加2024年總統大選，川普盟友將在選舉關鍵戰場州掌權。這些初選結果也顯示，川普在共和黨仍掌握權力，而黨內川普堅定支持者在下次大選前，對於重新掌權日益大膽。

然而，經歷十分激烈的初選後，雷克現在面臨團結共和黨的難題。她試圖聯絡羅布森，及其他被她批評為與川普在關鍵議題上立場不一致（RINO）的共和黨人。

長期擔任共和黨策士的庫格林表示，共和黨在亞州以一個分裂的政黨邁向期中選舉，需要吸引決定這場勢均力敵選戰結果的獨立選民。庫格林在川普執政時期退出共和黨。他說：「我認為共和黨人將有個挑戰：他們要如何向本不是支持共和黨的選民陳述理念？」

川普 共和黨 期中選舉

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