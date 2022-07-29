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庫許納新書指巴農是白宮「毒害」：他被開除是最大成就

記者胡玉立／綜合報導
前白宮資深顧問、川普女婿庫許納在8月即將出版的回憶錄中，細述自己在白宮曾與川普首席策士巴農多次發生激烈衝突。(美聯社)
前白宮資深顧問、川普女婿庫許納在8月即將出版的回憶錄中，細述自己在白宮曾與川普首席策士巴農多次發生激烈衝突。(美聯社)

白宮資深顧問、前總統川普的女婿庫許納(Jared Kushner)8月將出版的回憶錄中，細述自己在白宮曾與川普首席策士巴農(Steve Bannon)多次發生激烈衝突；他形容巴農是一大「毒害」，巴農曾怪他「破壞總統大計」，還威脅庫許納若敢反對，就要把他「撕成兩半」 。

庫許納的「打破歷史：白宮回憶錄」(Breaking History: A White House Memoir)的出版時機，正值前總統川普準備參加2024年大選之際。新書摘要揭露川普白宮內部環境惡劣；早自政府成立之初，團隊內就彼此惡毒攻擊，不信任和怨恨影響了各層面的治理。

庫許納在書中寫道，巴農曾在內閣會議室裡對他大吼並出言威脅。據庫許納描述，白宮首席經濟顧問柯恩(Gary Cohn)告訴庫許納，巴農說他壞話，於是他向巴農表示，「你必須停止對柯恩說閒言碎語，我們正在努力建立團隊」。但巴農回應說：「柯恩是說我壞話的人。而現在你是破壞總統大計的人。」

庫許納形容巴農眼神咄咄逼人地吼叫：「你要是想反我，我就把你撕成兩半。別他X地搞我。」庫許納在書中批評自己「太遜」，在巴農這樣的「深諳操縱媒體的暗黑術高手」向他宣戰後，他「可悲地毫無準備」。

庫許納另提到川普2017年8月開除巴農之前對巴農多所不滿。庫許納甚至對朋友開玩笑說，「巴農被開除」是自己待在政府期間最大的成就之一；他發現「光求生存是不夠的」，他也會再次「設法讓自己的服務有價值」。

庫許納寫道：「我承認我在政府七個月內還沒有任何重大成功的政策可以展示，我戲言：『至少我讓巴農被解雇。這多少讓這世界免於直接災難。』」

巴農後來被控透過支持川普邊界牆籌款活動詐騙金主逾百萬元，川普任內最後特赦他。庫許納說，儘管他和巴農過去關係很差，但他不反對赦免巴農。他提到自己的父親查爾斯‧庫許納(Charles Kushner)也在川普赦免名單之列。

巴農上周因拒絕為1月6日國會暴亂調查委員會作證或提供文件，被判兩項藐視國會罪。

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