聽證會未完風暴：一意孤行的川普與無計可施的幕僚

7月21日，針對1月6日國會山莊暴亂案的聽證會持續舉行，此次聚焦在川普當天的言行舉止。 （歐新社）

7月21日晚間，針對1月6日國會山莊暴亂案的聽證會持續舉行，眾議院調查委員會提出通訊紀錄指出，1月6日當日，包括前總統川普 身邊的白宮 幕僚、以及川普的家人等，多人都請求川普制止支持者的暴力行為，但是川普「選擇」不作為。

根據調查委員會成員、民主黨眾議員路里亞（Elaine Luria）說法，當日川普得知國會山莊遭闖入之後，在白宮的餐廳裡盯著福斯新聞，看了超過2.5小時，中間完全沒有對外撥打或接聽電話、沒有下達命令、也沒有設法協助平息暴亂，與之相反的是，川普將攻擊的目標放在了副總統潘斯（Mike Pence）身上：在支持者攻破國會山莊之後，川普在推特上指責認證拜登勝選的潘斯是「懦夫」，讓支持者更加激憤。

前白宮法律顧問西波隆（Pat Cipollone）在聽證會上指出，自己當時大力呼籲川普立即要求支持者離開國會山莊，但川普卻選擇發出指責潘斯的「可怕推文」。調查委員會也播放了當時負責潘斯維安的特勤人員無線電紀錄，當時他們高度警戒，有一名不願具名白宮安全人員甚至表示，當時憂心忡忡的特勤人員甚至「打電話向家人告別」。

出席聽證會的國家安全顧問博明（左）與時任白宮副新聞秘書的馬修斯。（Getty Images）

家人與幕僚皆請求川普譴責暴力未果

另一段川普之子唐納．川普（Donald Trump Jr.）通訊紀錄和白宮幕僚長梅杜斯（Mark Meadows）則顯示，唐納．川普請求梅多斯設法讓川普採取行動，去譴責暴力行為。川普的女兒伊凡卡 （Ivanka Trump）也透過錄影作證，她和其他幕僚當時都試圖說服川普發表聲明譴責暴力，但沒有成功。包括伊凡卡在內，1月6日當日有許多在白宮的人都聽到川普說：「我不想說選舉已經結束。」

時任白宮副新聞秘書馬修斯（Sarah Matthews）也表示，若是川普願意，他可以「用不到60秒的時間」走到新聞簡報室、再花幾分鐘召集記者，即可對外發表聲明。馬修斯也作證表示，在川普1月6日當天最後用向支持者呼籲和平之前，許多人用盡各種方式才說服川普；「和平」用詞也是伊凡卡設法讓川普加進聲明裡的。

但是川普其實仍未依照白宮幕僚擬定的內容發表聲明，調查委員會提出當時的腳本，當日川普應該說出的是：「我要求你們現在離開國會山莊，以和平的方式回家。」川普卻脫稿演出，重複了毫無根據的選舉舞弊指控，也沒有譴責支持者的暴力行為，並向支持者表示：「我知道你們的感受」。

「我要求你們現在離開國會山莊，以和平的方式回家。」然而，川普卻脫稿演出，重複了毫無根據的選舉舞弊指控，也沒有譴責支持者的暴力行為，並向支持者表示：「我知道你們的感受」。 （美聯社）

失望離去的幕僚

博明表示，自己對川普仍重複「選舉被偷走了」的「謊言」感到沮喪，他當天便決定辭職。當日還有多位其他幕僚和川普政府的官同樣因為失望而辭職，當中包括副國家安全顧問博明（Matt Pottinger），波廷格也擔心國會騷亂會讓外國對手認為美國的制度體系經不起考驗，「從而使我們的敵人膽大妄為。」