雷蒙多又放話：美國不能一直依賴台灣晶片

商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）。（路透）

美國商務部長雷蒙多 （Gina Raimondo）繼續放話，指稱美國對台灣晶片 的依賴，實在說不過去，有害國家安全，不能繼續如此。她因而強調，需要通過立法支持高階運算晶片在美國本土製造。

雷蒙多周四（21日）在科羅拉多州舉行的Aspen年度安全論壇上，透過視訊對與會者說：「我們依賴台灣晶片的情況，不僅不該一直這樣下去，而且是不安全的。」這個論壇聚集了白宮官員、外交官和企業高階主管。

雷蒙多說，「這是美國的『史普特尼克時刻』（Sputnik moment）」，她指的是現在正值晶片法案要在國會爭取通過的關鍵期。晶片法案準備以超過500億美元的資金，扶植半導體在美國國內生產。

稍後在Aspen這場活動的另一個小組討論會上，美國前財政部長桑默斯（Lawrence Summers）也強調，基於地緣政治的理由，美國需要通過晶片法案。桑默斯比較了美國對台灣晶片的依賴，與歐洲對俄羅斯 天然氣的依賴。俄烏發生戰爭後，俄羅斯就拿天然氣做籌碼。

他對會場的聽眾說，大家看著德國的處境，會問：「他們怎麼會如此依賴俄羅斯的天然氣？」然而，德國人看美國這樣，也會問：「美國怎麼會這麼依賴台灣的半導體？」

雷蒙多參與討論時，也提到拜登政府針對中國大陸的經濟戰略。她表示，美國需要強化在本國的投資，同時想辦法弱化中國大陸的優勢。做法包括保護美國的智慧財產，防備美國企業遭遇不公平的商業操作，協助美國企業更容易進入中國大陸市場等。「我們的出口管制要明快，會幫中國取得優勢的中國技術，都要拒於美國門外。這些都要去執行，而我們正在做。」

與桑默斯同場討論的美國前貿易代表、世界銀行前總裁佐利克（Robert Zoellick）並不同意雷蒙多這種說法，他批評美國這樣的政策是「思覺失調」（schizophrenic）。「以雷蒙多的說法，我們要拖慢他們（指中國大陸），我們要跟他們脫鉤，但同時又要他們開放市場。」佐利克說，這恐怕很難辦到。究竟是要中國大陸開放市場，跟他們多做生意？還是圍堵、孤立他們？他認為，美國某種程度上是還沒決定的。然而，要圍堵、孤立的話，將會非常花錢。