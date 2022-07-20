巴農被控藐視國會 檢：他自認凌駕於法律之上

前總統川普前幕僚巴農。（路透）

美檢今天表示，前總統川普 前幕僚巴農（Steve Bannon）認為自己「凌駕於法律之上」，違抗聯邦眾議院調查1月6日國會大廈暴動發出的傳票 ，拒絕在議員前作證，有關他藐視國會的聯邦審判已展開。

眾院 委員會發出數十張傳票，要求有關人員就川普支持者2021年1月6日襲擊國會一案作證，曾在2016年美國總統大選擔任川普操盤手的前白宮首席顧問巴農便是其一。

綜合媒體報導，68歲的巴農不願出席作證，且拒絕配合傳票交出與襲擊國會大廈和導致這場事件的相關資料，被控兩項藐視罪名。

檢察官范恩（Amanda Vaughn）今天在華盛頓的法院對12名陪審員和兩名候補陪審員組成的陪審團說：「被告認為他凌駕於法律之上。這就是我們今天在這裡的原因。」

范恩說，去年9月發出的傳票「沒有選擇性。這不是請求。也不是邀請。這屬於強制性。」

她說：「即使在國會駁回他拒絕遵守傳票規定的理由後，他仍無視命令，不理會可能因此遭刑事起訴的多重警告。」

巴農的委任律師柯可蘭（Evan Corcoran）否認巴農無視傳票，表示雙方當時正在為作證日期「進行協商與討論」，仍有空間存在，並指出這是眾院委員會的標準程序。

調查小組說，在數以千計川普支持者衝進國會大廈，企圖阻止國會認證民主黨候選人拜登勝選的前一天，巴農與川普談過話。

柯可蘭表示，控告巴農藐視的決定具有政治動機，還說「政治是美國聯邦眾議院的命脈，這「侵犯了他們做出的每一項決定」。

范恩說，委員會有理由相信巴農和其他川普顧問可能掌握有關白宮與國會攻擊者之間的聯繫資訊。

巴農拒絕作證數個月後，本月終於同意配合眾院調查，檢方此前表示，此舉是「避免被究責的最後一搏」。

巴農的律師曾試圖推延審判，但美國地方法院法官尼柯爾斯（Carl Nichols）駁回這項請求。

倘若巴農在預計迅速進行的審判中被判有罪，恐將因這兩項罪名別被判30天至一年徒刑。