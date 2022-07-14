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參院通過任命案 巴爾將出任聯準會副主席

中央社／華盛頓13日綜合外電
前財政部官員巴爾（中）出任聯邦準備理事會副主席。（美聯社）
前財政部官員巴爾（中）出任聯邦準備理事會副主席。（美聯社）

聯邦參院今天確認前財政部官員巴爾（Michael Barr）出任聯邦準備理事會（Federal Reserve）負責監管的副主席任命案，這是美國財政政策的關鍵監督角色。

法新社報導，2008年全球金融危機過後，巴爾從事銀行業改革與創建消費者保護機構。他的人事案在參院以66票對28票通過，任期4年。

拜登在表決通過後發表聲明表示，巴爾任命案通過「對於我解決通貨膨脹的計畫，以及在我們過渡到持續穩健成長的過程中所需的健全監督，是項重要進展」。

提名聽證會上，巴爾強調他將致力於壓低居高不下的通膨，同時確保美國經濟保有韌性。

巴爾也淡化聯準會對氣候變遷政策的影響。參院共和黨人最初反對拜登提名的拉斯金（Sarah Bloom Raskin），聲稱她對石油產業懷有敵意。而在一位關鍵民主黨參議員表態不會支持後，拉斯金3月退出提名。

美國貨幣政策制定者正設法解決40年來最嚴重的通膨，巴爾的任命案正好填補聯準會7席理事會的最後一個位置。

聯準會在6月宣布升息3碼，為近30年以來首見。經濟學家表示，本月很有可能還會有類似的大幅利率調整。

提名 參院 聯準會

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