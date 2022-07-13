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國防部一雪前恥：成功測試2枚極音速飛彈

編譯張君堯／即時報導
美國國防部13日表示成功試射2枚洛克希德馬丁公司的極音速飛彈，這則消息在人們越來越擔心俄羅斯和中國在開發極音速武器方面具有重大意義。(路透)
美國國防部13日表示成功試射2枚洛克希德馬丁公司的極音速飛彈，這則消息在人們越來越擔心俄羅斯和中國在開發極音速武器方面具有重大意義。(路透)

國防部13日表示成功試射2枚洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）的極音速飛彈，這則消息在人們越來越擔心俄羅斯和中國在開發極音速武器方面具有重大意義。

路透報導，美國空軍證實13日在加州海岸成功測試其「空射快速反應武器」（ARRW）助推器，其助推器被攜帶在B-52H戰略轟炸機的機翼下方等待發射，先前的測試中「從未成功從飛機上發射脫離」。

洛克希德在聲明中表示「第2次成功的測試證明ARRW能夠達到並承受極音速運行，未來將收集關鍵數據以用於進一步飛行測試，並驗證如何安全從飛機分離」。空軍軍備局項目執行官、准將柯林斯（Heath Collins）也指出「我們現在已完成助推器測試，並準備在今年稍晚進行全面測試」，指的包括助推器和彈頭等。

此外，在另一項極音速測試中，美國國防高級研究計劃署（DARPA）也證實「成功對其極音速武器進行首次測試」，地點則位於新墨西哥州的「白沙飛彈靶場」（White Sands Missile Range）。

上述成功測試表明美國在極音速武器開發方面取得進展，這對外界日益增長的質疑以及對美國在軍備競賽中落後的擔憂來說是一大福音。洛克希德馬丁公司希望利用極音速武器的轉變達到「不單單要建造，甚至是開發新的偵查和攻擊機制」。

新墨西哥州 加州 國防部

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