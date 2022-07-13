拜登上任首訪中東 第一次從以色列轉往沙烏地阿拉伯

拜登總統本周將首次出訪中東，將面臨多重挑戰。圖為耶路撒冷12日升起美國國旗，後為圓頂清真寺。(美聯社)

拜登 總統上任後首次於本周出訪中東，且將面臨多重挑戰；美聯社報導，拜登是首位直接從以色列 前往沙烏地阿拉伯訪問的美國總統，行程反映出以色列跟阿拉伯鄰國關係轉折；同時，拜登也會要求沙國等產油國家增加產量，但可能會遇到阻礙。

美聯社整理出拜登此行將面對的重要議題，包括：

以阿合作

拜登直接從以色列前往沙烏地阿拉伯，反映以色列跟阿拉伯鄰國的關係更加友善；在前總統川普任內，以色列和阿拉伯聯合大公國等國透過「亞伯拉罕協議」(Abraham Accord)開始關係正常化；雖然沒人認為以色列和沙國會在拜登此行時宣布正式外交關係，但兩國可望有更多行動，例如允許以色列商務班機飛越沙國至鄰國。

伊朗 核協議

以色列與阿拉伯國家更密切合作的主因之一來自伊朗的威脅，這也可能是拜登出訪的首要議題。以色列視伊朗為最大威脅，遜尼派阿拉伯國家則視什葉派伊朗為區域強權的危險競爭者。

以色列反對核協議僅限制伊朗特定時間的濃縮鈾，而且無法解決伊朗在該區的飛彈計畫與軍事行動。拜登預計參訪以色列飛彈裝置，同時向以色列提供安全保證。

以巴衝突

維持數十年的以巴衝突依舊無進展，部分巴勒斯坦民眾有種被阿拉伯領袖拋棄之感。越來越多人懷疑，兩國是否還有可能化解衝突。拜登計畫此行拜訪巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯(Mahmoud Abbas)，不過恐難促成阿巴斯和以色列總理拉皮德(Yair Lapid)公開對話。

人權

巴勒斯坦裔美籍半島電視台記者阿克萊(Shireen Abu Akleh)5月疑遭以色列士兵槍殺後，結果不明引發民怨，拜登此行可能面臨更多爭端。拜登出訪沙國時，記者待遇將會是一大重點議題；美國情報認為，沙國王儲穆罕默德(Mohammed bin Salman)可能曾批准殺害華盛頓郵報(WP)記者哈紹吉(Jamal Khashoggi)。

石油生產

拜登可能得控制其對沙國的人權紀錄批評，以說服沙國與鄰國開採更多石油，緩解油價高漲，但這麼做可能面臨壓力；油價攀升對於「石油出口國組織與夥伴國」(OPEC+)的實質領袖沙國反而是一樁好事，這些國家會謹慎應對美國提出的要求。