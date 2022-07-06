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強烈雷暴襲中西部5州 天空出現詭異綠光

拜登太軟弱 民主黨領導階層真空 高層打算改弦易轍？

編譯陳韻涵／綜合6日電
被連串危機搞得招架無力的拜登總統，已招致民主黨內撻伐，批評他軟弱無力，領導無方。(美聯社)
被連串危機搞得招架無力的拜登總統，已招致民主黨內撻伐，批評他軟弱無力，領導無方。(美聯社)

伊利諾州槍擊案後數小時，拜登總統出席國慶日烤肉活動並發表演說，但他未能把握大規模槍案後的首次致詞機會，僅拐彎抹角的說「政府會努力做得更好」，再次招來黨內撻伐；華盛頓郵報分析，民主黨領導階層出現真空，愈來愈多黨內高層不耐煩，要改弦易轍，變更對抗共和黨的態度與策略。

當時拜登說：「你們都聽說今天(4日)發生的事了，情況仍會好轉，但需要一起更努力(達成目標)。」

拜登致詞約兩小時後，創作歌手格拉默爾(Andy Grammer)完成清唱版本的「給愛」(Give Love)；此時，拜登再次回到講台前，試圖更切身的回應這場悲劇。

這一次，拜登呼籲眾人默哀並譴責大規模槍擊案。他仍不忘重申，「我們還有很多工作要做」，他接著念稿，然後說「我們掌握相關情況」。

相較之下，槍案發生所在海嵐公園市的伊利諾州民主黨州長普利茨克(J.B. Pritzker)，就砲火十足的針對阻撓控槍立法者，激動地說：「我很不爽，憤恨更多無辜的生命魂斷槍枝暴力之下。」相形之下，身為總統的拜登發言就顯薄弱，缺乏領導力。

許多逐漸不耐煩的民主黨人士認為，國家面臨全面危機，而拜登似乎無法或不願正面迎戰。

諸多挑戰包括共和黨攻擊民主並改變投票規則，最高法院迅速改寫美國律法等，槍擊案頻傳，墮胎權不再受保障，民主黨還可能在期中選舉慘敗。

拜登的回應讓共和黨嗤之以鼻，他呼籲選民投給民主黨並對國家保持樂觀，但這對部分民主黨人而言，風險很高。

民主黨顧問詹特森(Adam Jentleson)說：「現在出現領導階層真空，他(拜登)無法補滿，我同情『他們在立法上能做的不多』的論述，拜登被稱作領袖，當人們感到害怕、憤怒時，指望他做些什麼卻未獲得太多回應。」

民主黨高層渴望強化戰鬥力，其他黨內領袖則開始出現不同聲調，加強對抗共和黨的態度與策略。

加州州長紐森(Gavin Newsom)罕見在國慶日把自己的廣告打到共和黨主政的佛州，批評共和黨下屆大選潛在的候選人、佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)領導下的佛州不自由。

加州參議會前多數黨領袖卡德隆(Ian Calderon，民主黨)推文寫道，「紐森州長看似唯一了解民主黨的民主黨人，民主黨人希望他們的領袖硬起來，釋出強烈訊息，別讓共和黨掌控話語權。共和黨很吵，是時候換民主黨大聲了。」

民主黨 拜登 共和黨

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