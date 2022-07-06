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布林肯、王毅本周G20場邊會談 重申美中外交「有護欄」

記者張文馨╱華盛頓報導

國務院5日表示，國務卿布林肯(Antony Blinken)將在本月7日的20國集團(G20)外長會議期間，場邊會晤中國外交部長王毅；但布林肯沒打算和俄羅斯外交部長拉夫洛夫(Sergey Lavrov)舉行雙邊會談。

國務院亞太助卿康達(Daniel Kritenbrink)在背景簡報表示，美中外交「有護欄」，指的是在總統、國安顧問和國務卿等資深官員層級都設有溝通管道，雙方定期聯繫交流，避免任何可能引發衝突或對抗的情勢誤判。

白宮國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)隨拜登總統出訪歐洲時說，數周內可望舉行拜習對話；在此之前，布林肯和王毅將先在本周會晤。布林肯和王毅去年10月底在義大利羅馬 舉行約一小時的面對面會談，互相警告對方不要採取會加劇台海局勢緊張的舉動。

康達表示，這是去年10月以來兩人再次面對面對話，面對面外交無可替代；這場會談將強調美國對中「密集外交」的承諾，維持與中國溝通管道暢通，以負責任管理美中激烈競爭為目標，建立護欄，避免誤判或對抗，並與中方交換可能合作領域的訊息。

康達說，人權仍是美國外交政策的核心議題，美中外長坐下來對話時，布林肯將表達美國對人權議題的看法與關切；此外，布林肯也會對王毅坦率表達，面對俄羅斯對烏克蘭的侵略，負責任的國際社會成員應該做什麼、不應該做什麼。

G20外長會議將在7日至8日在印尼峇里島舉行，即便美國等國日前已表態反對俄國與會，俄羅斯方面日前表示，拉夫洛夫將出席會議。

美國國務院負責經濟和商業事務的助理國務卿騰立銘(Ramin Toloui)表示，俄羅斯正在無端侵略烏克蘭，時機不對，兩國外長將不會趁這次外長會議接觸。

國務院表示，布林肯將在6日至11日出訪印尼峇里島和泰國曼谷，針對在峇里島舉行的G20外長會議，布林肯將重申美國與國際夥伴合作的承諾，共同應對糧食和能源安全，以及俄羅侵略烏克蘭所引發的國際秩序問題等全球挑戰。

布林肯 國務院 王毅

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